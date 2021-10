Ignazio Moser ha dei problemi di salute e abbandona i social: “Staccherò tutto” (FOTO)

Poche ore fa Ignazio Moser ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha dichiarato di avere alcuni problemi di salute. I suoi fan si erano resi conto che qualcosa non andasse a causa della sua improvvisa e inaspettata assenza dai social.

Proprio nel rispetto di tutte le persone che lo seguono, quindi, Ignazio ha deciso di fare un po’ di chiarezza e di spiegare cosa stia accadendo. Il compagno di Cecilia Rodriguez ha anche precisato che si allontanerà dai social per un periodo di tempo indefinito.

I problemi di salute di Ignazio Moser

Ignazio Moser ha rivelato ai fan di avere alcuni problemi di salute. Il giovane ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha esordito dicendo di non essere stato molto bene in questi giorni. Questa situazione gli sta provocando un po’ di malessere e, soprattutto, preoccupazione. Proprio per questo motivo, il ragazzo ha rivelato di necessitare di una pausa dai social in quanto dovrà sottoporsi a degli accertamenti per capire che cosa gli stia succedendo.

Dalle sue parole, dunque, si è evinto che Moser non sappia ancora la natura e l’entità dei suoi disturbi. Ad ogni modo, il protagonista ha detto di augurarsi che non si tratti di nulla di preoccupante. In ogni caso, necessita di un periodo di tempo di pausa dal mondo dei social per poter affrontare seriamente questa situazione. Al suo fianco, chiaramente, ci saranno tutti i suoi affetti e le persone che lo amano. (Continua dopo la foto)

Cecilia Rodriguez lontana

Mentre Ignazio Moser ha annunciato i suoi problemi di salute, Cecilia Rodriguez ha pubblicato dei video e delle foto da Parigi. La sorella di Belen, infatti, si trova nella capitale francese per fare alcuni shooting fotografici. Questo, dunque, le sta impedendo di essere fisicamente al fianco del suo compagno. Ad ogni modo, la distanza fisica non riuscirà certamente a scalfire il loro legame.

Nel frattempo, i numerosi fan di Moser si stanno mostrando particolarmente preoccupati. In molti, infatti, stanno commentando al di sotto degli ultimi post e gli stanno mandando dei messaggi volti a capire che cosa gli stia succedendo. Dato che Ignazio si prenderà una pausa dai social non sappiamo se, una volta scoperta l’entità del problema, il ragazzo deciderà di rivelarlo ai suoi sostenitori oppure no. Non ci resta che attendere per scoprirlo.