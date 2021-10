GF Vip, Davide Silvestri contro le sorelle Selassié: “Mi hanno offeso, ma si rovinano da sole”

L’attacco delle sorelle Selessié a Silvestri

Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 la principessina Lulù Selassié ha offeso pesantemente Davide Silvestri dandogli della me**a. Ma non è finita qui dato che sua sorella Clarissa gli ha dato del falso maleducato dicendo anche che l’avrebbe travolto come un treno.

Nella serata di lunedì, in occasione della diretta su Canale 5 il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato i video in cui le due ragazze hanno sparlato dell’attore di Vivere, che però non ha avuto nessuna reazione agli insulti. Dopo la lunga puntata Davide ha spiegato ad Alex Belli come mai è rimasto in silenzio.

Lo sfogo del gieffino con Alex Belli

Daniele Silvestri non ha reagito alla provocazione delle due sorelle Selessié. Infatti, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 chiamato in causa da Alfonso Signorini l’attore non ha voluto replicare dopo ver visto dei filmati abbastanza forti. Il ragazzo ne ha parlato in tarda notte con il suo compagno d’avventura Alex Belli.

“Avrei preferito fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese. Magari potevano dirmi ‘scusa per averti dato della me**a, adesso nominaci pure, ma è stato un nostro momento di sfogo’. Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono. Se continuano così si rovinano da sole”, ha confidato il gieffino.

Il desiderio di Davide Silvestri

Sempre dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 6, Daniele Silvestri parlando con Alex Belli gli ha detto che a lui sarebbe piaciuto che fossero in nomination le sorelle con Samy. Almeno così si rompeva questo giochino del gruppo che stanno facendo. Invece ora pensa che potrebbe uscire Amedeo Goria.

“Da Raffaella e dalle sorelle me lo potevo anche aspettare, ma da Ainett no. Ci sono rimasto proprio male su di lei. Ha detto con molta enfasi ‘quello se ne deve andare’. Non le ho fatto nulla, la vedevo anche tenera. Lei mi ha davvero spiazzato, sono sincero ragazzi. Adesso ho tanta gente da poter nominare. Cosa dovevo commentare su quel video di Clarissa e Lulù? Era incommentabile. Si commentano da sole per quello che hanno detto. In quel gruppo stanno tutto il giorno a parlare male degli altri”, ha confidato l’attore.