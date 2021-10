GF Vip, Clarissa Selassiè perde sangue durante la diretta, sul web nascono sospetti: “Cose sinistre” (FOTO)

Ieri, lunedì 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip, ma durante la diretta è accaduto un episodio increscioso che ha colpito Clarissa Selassiè, che ad un certo punto ha perso sangue. La principessa si è allontanata dal resto del gruppo proprio mentre era aperto un dibattito molto acceso.

Al suo ritorno, Alfonso Signorini le ha chiesto cosa le fosse successo e lei ha spiegato. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Clarissa Selassiè perde sangue

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Clarissa Selassiè ha perso sangue in diretta. In studio si stava parlando delle recenti discussioni avvenute tra le donne della casa e Soleil. Quest’ultima, infatti, pare sia stata emarginata dal resto delle concorrenti e accusata di essere troppo antipatica, pungente e furba. Ad aggravare la situazione ci hanno pensato anche delle accuse di razzismo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dal canto suo, ha provato a difendersi e scusarsi se ha urtato la sensibilità di qualcuno.

Le coinquiline, però, sono apparse piuttosto intransigenti. Ad un certo punto, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Clarissa si è allontanata dal resto dei compagni d’avventura ed è andata in bagno. L’avvenimento è sembrato sin da subito piuttosto strano in quanto non è mai successo che un concorrente lasciasse la sala durante un collegamento senza una motivazione ben precisa.

Cosa è successo alla concorrente del GF Vip

Ebbene, al suo ritorno, Clarissa Selassiè ha spiegato di essere stata costretta ad andare via a causa di una copiosa fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali. Il conduttore, allora, le ha subito chiesto cosa fosse accaduto, ma la ragazza ha detto che, purtroppo, è una cosa che le capita spesso. Dopo essersi asciugata alla ben e meglio, il conduttore ha provato a sdrammatizzare dicendo che il sangue fosse uscito a causa del troppo stress e del clima teso presente in casa.

Nel frattempo, però, gli utenti del web hanno commentato l’avvenimento reputandolo un qualcosa di sinistro. In molti si sono chiesti cosa fosse solita fare la ragazza durante gli stacchi pubblicitari per avere questo genere di problemi. Ad ogni modo, per fortuna questo è stato l’unico episodio. Per tutto il resto della messa in onda, Clarissa non ha avuto più alcun tipo di problema. Adesso non ci resta che attendere per capire se verrà sottoposta a dei controlli per accertare ulteriormente la situazione.