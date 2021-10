GF Vip: i maschi della casa hanno a disposizione una stanza segreta per divertirsi

Oltre mille metri quadri per la casa del GF Vip 6

Anche in questa sesta edizione la casa del Grande Fratello Vip è abbastanza grande di superficie e al suo interno oltre all’open space ci sono anche delle stanze segrete. Alcune già il pubblico ha avuto modo di vederle, come ad esempio la Love Boat utilizzata dalla cantante lirica Katia Ricciarelli insieme ad Alex Belli.

Ma c’è presente anche il tugurio dove hanno dormito i primi giorni le sorelle Selassié, mentre altre ancora non le hanno rese note. “I concorrenti protagonisti della sesta edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1030 mq. I vari ambienti li hanno rinnovati ed anche la pianta della Casa ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre, hanno eliminato tutte le barriere architettoniche. La Casa è dotata, anche quest’anno, di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma”, si legge in rete.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

In una recente intervista concessa la magazine Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha aggiunto la presenza di alcune stanze segrete che saranno rese note nelle prossime settimane. “Non mancheranno stanze segrete, tematiche e tecnologiche, che verranno svelate nel corso del gioco“.

Ad esempio, la social room è quella camera dove i concorrenti del reality show vanno a rispondere alle domande poste dai follower su Instagram, mentre un’altra è segreta al pubblico, mentre è conosciuta solo dagli inquilini della casa più spiata d’Italia.

La stanza dei divertimenti al GF Vip 6

Una delle camere segrete mostrate solo agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 che ne hanno fatto richiesta è quella di “Federica la mano amica”. Durante un pranzo i concorrenti hanno rivelato che gli autori del reality show hanno fornito agli uomini una stanza dove andare in totale segretezza ed isolamento per potersi divertire da soli e sfogare i propri istinti.

Il primo ad inaugurare quell’ambiente è stato l’attore Alex Belli, mentre il modello egiziano Samy Youssef ancora no. Al momento gli altri inquilini non hanno detto la loro.