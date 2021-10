Vanessa Spoto, ex Uomini e Donne, confessa un problema al seno: “Faccio finta di niente ma…” (FOTO)

In queste ore, Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha confessato di avere un problema al seno. La ragazza stava chiacchierando con i suoi fan sul tema inerente i disagi che si vivono talvolta con il proprio corpo.

A tal proposito, ne ha approfittato per fare una confessione inerente il suo decolleté. A quanto pare, l’ex di Massimiliano non si sente affatto sicura di sé proprio a causa di questa situazione. Scopriamo di cosa si tratta.

Il problema al seno di Vanessa Spoto

Vanessa Spoto ha rivelato di avere un problema al seno che la inibisce davvero parecchio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che diversi anni fa aveva un seno molto abbondante, che arrivava a misurare una quinta taglia. Con il passare del tempo, però, è cresciuta ed è cambiata fisicamente, fino a perdere molti kili. Questo ha inciso immediatamente e irrimediabilmente sul suo seno.

Esso, infatti, è calato di ben tre taglie, fino a raggiungere una seconda. Tale situazione, chiaramente, ha deformato tale parte del corpo fino a far nascere un vero e proprio complesso nell’ex di Massimiliano. Vanessa, infatti, non ha potuto fare a meno di rivelare di non riuscire a guardare il suo decolleté. Quando si spoglia, infatti, cerca di fare in fretta e furia per vestirsi e per coprirsi nuovamente in modo da evitare che lo sguardo ricada sulla parte anteriore del suo corpo. (Continua dopo la foto)

Il messaggio di speranza dell’ex corteggiatrice

Malgrado questo problema al seno, però, Vanessa Spoto ha detto di non voler assolutamente cedere ed ha voluto esortare tutte quelle che la seguono a fregarsene. Tutte hanno difetti fisici che spesso fanno fatica a tollerare, ma questo non deve essere affatto un motivo valido per lasciare che gli altri ci sovrastino. La ragazza ha colto la palla al balzo per parlare di questo argomento in quanto una sua fan le ha confessato di essere spesso umiliata dal suo compagno proprio a causa del seno.

La dama in questione ha rivelato che l’uomo le dice spesso di essere ridicola e che non troverà mai un altro compagno in quanto nessuno è disposto a guardare un seno così piccolo. Insomma, la Spoto ha raccontato questo aneddoto per mandare un messaggio di speranza e per infondere sicurezza a tutte le ragazze che, come lei, spesso si sentono inadatte.