Il Paradiso delle signore trama 7 ottobre: Anna in serio pericolo, Armando prende una decisione

La puntata del 7 ottobre del Paradiso delle signore sarà piena si suspense. In tale occasione, infatti, assisteremo ad un evento piuttosto increscioso che riguarderà Anna. La donna, infatti, sarà in serio pericolo a causa di Massimo Riva.

Per quanto riguarda Armando, invece, il capo-magazziniere arriverà a prendere una decisione drastica nei confronti di Agnese. Di cosa si tratterà? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Anna in pericolo al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata di giovedì 7 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà qualche colpo di scena davvero intrigante. Nello specifico, vedremo che Massimo Riva arriverà a Milano con lo scopo di incontrare Anna. A tal proposito, l’uomo si recherà al Circolo per incontrarla. Dal suo modo di fare, però, si evincerà chiaramente che l’uomo non ha affatto intenzioni pacifiche nei suoi confronti. La donna, dal canto suo, sarà sempre più convinta che il protagonista stia per commettere qualche sciocchezza.

Ad ogni modo, Roberto sarà sempre al fianco di Anna allo scopo di tutelarla e proteggerla. Questo legame tra i due verrà scoperto da Vittorio. Il direttore dello shopping center, infatti, si renderà subito conto del fatto che il suo nuovo collaboratore stia facendo di tutto per proteggere la donna. Una volta capito cosa stia accadendo realmente, Conti deciderà di schierarsi con Roberto e farà anche lui di tutto per tutelare la Imbriani.

Trama 7 ottobre: la decisione di Armando

Riusciranno i due protagonisti ad impedire a Massimo Riva di commettere qualche gesto scellerato? Lo scopriremo nella puntata del 7 ottobre del Paradiso delle signore. Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che Adelaide continuerà a non capacitarsi di come Ludovica le abbia potuto tenere segreta la sua situazione finanziaria. Agnese, invece, sarà sempre più turbata dall’ingombrante presenza di Flora nella sartoria del grande magazzino.

Più tardi, poi, vedremo che per la donna ci sarà un’altra cattiva notizia. Armando, infatti, dopo averci pensato a fondo, deciderà di prendere una decisione definitiva e piuttosto drastica che riguarda il suo rapporto con Agnese. Anche se la scelta fatta lo farà stare molto male, il protagonista deciderà comunque di far prevalere la sua ragione. Tra i due è davvero tutto finito? Non ci resta che attendere la messa in onda di giovedì per scoprire questo e molti altri colpi di scena.