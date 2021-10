Amedeo Goria, la fidanzata finge di essere in dolce attesa? I rumors

Secondo alcuni rumors Vera Miales starebbe mentendo

Alcuni giorni fa degli scatti di Vera Miales con un pancino sospetto avevano fatto il giro della rete. Amedeo Goria, dunque, potrebbe diventare padre per la terza volta ma a smascherare la modella moldava ci ha pensato una sua amica.

Secondo alcuni rumors, infatti, la 36enne starebbe mentendo, facendo credere a tutti di essere in dolce attesa. Come racconta una persona molto vicina a lei, la Miales avrebbe messo in atto questo “teatrino” per acquisire notorietà, cogliendo l’occasione della partecipazione del compagno al reality di Canale 5.

Amedeo conferma di non volere figli

Non ci sarebbe nessuna paternità per Amedeo Goria. Le foto in cui si vede Vera con un pancino sospetto non sono veritiere e pare che lo stesso giornalista non ha nessuna intenzione di diventare papà per la terza volta.

A confermarlo la stessa compagna che ha dichiarato: “Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto.

Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”.

Chi è realmente la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales è una ragazza di trentasei anni di origine moldava che è arrivata nel nostro paese da ragazzina. La giovane ha un solo sogno nella vita fare spettacolo e per alcuni starebbe prendendo la palla al balzo adesso.

Si perchè vista la partecipazione di Amedeo Goria al GFVip non ci sarebbe occasione migliore per farsi conoscere. Intanto, sappiamo che la modella ha preso parte a numerose sfilate, ma è stata attrice anche in vari scherzi televisivi a Le Iene.

Dopo che la sua storia con il giornalista è uscita allo scoperto non sono mancate ospitate in tv, soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso, dove più volte si è trovata a dover difendere i suoi sentimenti nei confronti del compagno.