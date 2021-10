Luca Laurenti, conoscete il figlio? Eccolo in una rarissima immagine

Avete mai visto il figlio di Luca Laurenti e Raffaella?

Lo conosciamo da sempre come il miglior amico di Paolo Bonolis, ma sulla vita privata di Luca Laurenti sappiamo ben poco. Questo vale anche per la sua famiglia e suo figlio. In molti, non sanno che il Mestro è sposato da molti anni e ha un figlio di nome Andrea, che è bellissimo. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

Luca Laurenti: quello che non si sa sulla sua vita privata

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono una delle coppia più amate della televisione italiana. I loro siparietti e le loro battute tengono incollati al teleschermo milioni di telespettatori, e possiamo dire che il segreto del loro successo è proprio la loro spontanetà e genuinità.

Il braccio destro di Paolo è entrato a far parte del mondo dello spettacolo nel 1991 grazie a Bonolis che lo ha scelto in un suo programma. Della loro coppia sappiamo moltissime cose, ma sulla vita privata di Laurenti davvero poco. Ad esempio avete mai visto suo figlio Andrea?

Luca non è mai stato amante della vita mondana e dei social. Infatti, non ha nessun account. L’unica cosa che sappiamo è che si è sposato nel 1994 con la bellissima Raffaella. Quest’ultima è estranea al mondo della televisione e di professione è avvocato.

Chi è il figlio Andrea Laurenti?

L’incontro tra i due è avvenuto sempre grazie a Paolo Bonolis. Luca Laurenti e Raffaella stanno insieme da 18 anni e dalla loro unione è nato Andrea. Il ragazzo è venuto alla luce nel 1997 ma essendo riservati, la coppia ha tenuto lontano dai riflettori tale evento.

Come sappiamo, i due preferiscono vivere serenamente, senza troppi gossip e pettegolezzi, motivo per cui si consoce davvero poco sulla loro vita. (Continua dopo la foto)

Sappiamo di preciso che Andrea vive a Milano con la mamma, e che quando Luca è fuori per lavoro, non vede l’ora di riabbracciarli. Sul web, non è stato semplice trovare uno scatto del giovane, e oltre all’immagine non abbiamo scoperto nulla. Di sicuro, però, sarà cresciuto con tutto l’amore possibile del mondo e con un’ottima educazione.