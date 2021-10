Sabrina Ghio aggiorna sulle sue condizioni di salute, esito esami: “La terapia mi ha causato problemi…” (FOTO)

In queste ore Sabrina Ghio ha deciso di chiacchierare un po’ con i suoi fan e ne ha approfittato per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute. Durante l’estate appena trascorsa la dama ha annunciato di aver scoperto l’esistenza di un tumore.

Per fortuna, però, il tutto è stato preso in tempo, sta di fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne si è sottoposta immediatamente ad un’operazione. A distanza di qualche mese, però, scopriamo quali sono gli effetti collaterali che sta affrontando.

Le condizioni di salute attuali di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio ha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salute. Un utente le ha chiesto di spiegare come stia e lei ha detto che sta affrontando un periodo molto difficile. Trovarsi di fronte ad un problema così grande è stato per lei davvero complicato. Ad ogni modo l’aiuto delle persone care si è rivelato assolutamente fondamentale. In ogni caso, adesso si sente leggermente sollevata in quanto ha effettuato dei nuovi esami, i quali hanno dato esito negativo.

Questo, dunque, le sta permettendo di tirare un sospiro di sollievo. Ad ogni modo, la strada verso la guarigione è ancora lunga. Dopo essersi sottoposta al delicato intervento chirurgico, infatti, la protagonista ha cominciato una terapia farmacologica. Quest’ultima si è rivelata piuttosto complicata in quanto le sta portando dei seri effetti collaterali. Sia fisicamente, sia mentalmente si sente parecchio provata.

Le distrazioni e i preparativi del matrimonio

Anche se la luce in fondo al tunnel potrebbe avvicinarsi leggermente, lei non si sente del tutto tranquilla. In ogni caso, le condizioni di salute di Sabrina Ghio sembrano piuttosto stazionarie. Questo sta permettendo alla donna di concedersi qualche distrazione. Nello specifico, Sabrina è alle prese con l’organizzazione del suo matrimonio. Di recente il suo compagno le ha chiesto di sposarla e lei ha accettato.

I due, al momento, hanno già scelto la location, ma mancano ancora molti dettagli. I fan, intanto, sono molto curiosi di sapere tutto, tuttavia, sarà necessario aspettare ancora un po’. La Ghio, infatti, ha esortato i suoi sostenitori a portare un po’ di pazienza, in quanto darà tutte le spiegazioni a tempo debito. Nel frattempo è molto concentrata a completare le cure in modo da lasciarsi, si spera, definitivamente alle spalle questo brutto capitolo della sua vita.