Sonia Bruganelli svela cosa le dice Paolo Bonolis ogni volta che torna dal GF Vip

Nel corso di una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Sonia Bruganelli ha rivelato quello che le dice sempre suo marito Paolo Bonolis quando torna da una puntata del GF Vip. L’uomo sta lasciando molto libera sua moglie di seguire la strada che ritiene più opportuna.

Ad ogni modo, il conduttore non può fare a meno di rifilare qualche dritta alla donna. Scopriamo nel dettaglio quali sono le critiche che è solito rivolgerle.

I consigli di Paolo Bonolis a Sonia

Sonia Bruganelli ha raccontato che suo marito Paolo Bonolis, anche se finge di non guardare il reality show, in realtà si trova spesso a commentare con la donna quello che accade. L’opinionista di questa edizione del GF Vip ha detto che suo marito è solito aspettarla sveglia quando finisce la puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. La Bruganelli, infatti, ha ammesso di non avere affatto l’abitudine di portare le chiavi di casa proprio per questo motivo.

In seguito, poi, la dama ha spiegato che Paolo la sta lasciando piuttosto libera di comportarsi come ritiene più opportuno. Qualche piccolo consiglio, però, si è sentito in dovere di darlo. Il conduttore, infatti, ha esortato sua moglie a restare un po’ più in silenzio. Paolo vorrebbe che la donna non se la prendesse troppo durante i dibattiti e non si infervorasse. Lei deve ricoprire il ruolo di opinionista, quindi deve osservare quello che accade e commentare, ma non deve discutere troppo.

Perché i figli della Bruganelli sono in studio al GF Vip

Nel corso dell’intervista Sonia non ha potuto fare a meno di sorridere nel raccontare questo episodio. Successivamente, poi, ha detto di ringraziare molto suo marito in quanto le dà sempre dei consigli ottimi e molto graditi. Tra le tante cose, poi, Paolo Bonolis pare abbia esortato Sonia Bruganelli ad essere anche più diplomatica. A commentare quello che accade al GF Vip, poi, ci sarebbe anche suo figlio Davide.

Quest’ultimo, insieme a sua sorella Silvia, prende parte alle puntate in quanto è un appassionato del reality show ed è anche fan di alcuni concorrenti. Inoltre, questo è un modo per stare accanto a sua madre e per sostenerla in questa nuova esperienza che sta affrontando. Dunque, anche con lui si trova spesso a confrontarsi e a dibattere su quello che accade nel corso delle varie puntate.