Uomini e Donne spoiler puntata mercoledì: Andrea Nicole in bilico, Ida molla?

Gli spoiler della puntata di mercoledì 6 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Alessandro e Pinuccia. Per quest’ultima è sceso un nuovo spasimante, il quale ha tutto l’interesse di conoscerla.

Al trono classico, invece, Andrea Nicole sarà parecchio in difficoltà in quanto sarà molto presa da entrambi i suoi corteggiatori. Per quanto riguarda Ida, la dama sarà sempre più titubante in merito al suo rapporto con Marcello.

Spoiler mercoledì: la decisione di Pinuccia

Nel corso della puntata di mercoledì di Uomini e Donne, gli spoiler ci svelano che in studio si continuerà dai battibecchi tra Alessandro e Pinuccia. Il cavaliere ha dichiarato di non essere affatto sicuro di voler continuare la conoscenza con la dama in quanto non ha avvertito quel brivido che si aspettava di provare. La conduttrice, dunque, ha informato la signora che è arrivato un cavaliere per conoscerla. Nella messa in onda di oggi scopriremo di chi si tratta e, soprattutto, quale sarà la reazione di Pinuccia.

La donna deciderà di conoscere il nuovo spasimante oppure preferirà insistene nella conoscenza con Alessandro? Lo scopriremo nella puntata di oggi. Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna ha avuto dei problemi con Marcello di recente. I due si sono molto allontanati in quanto il cavaliere è rimasto molto male per alcune dichiarazioni fatte da lei in studio. Anche Tina l’ha redarguita dicendole di essere troppo pesante e malinconica nel raccontare quello che accade tra loro.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico

Pertanto, gli spoiler della puntata di mercoledì rivelano che al centro dello studio di Uomini e Donne siederanno nuovamente i due protagonisti. Essi racconteranno come sono andate le cose nel corso della settimana appena trascorsa. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni fornite dalle talpine presenti in studio, tra i due le cose non stanno andando molto bene.

Tra di loro si è spezzato qualcosa che potrebbe addirittura portarli verso una rottura definitiva. Al trono classico, invece, la conduttrice farà scendere i tronisti e parlerà soprattutto delle ragazze. Andrea Nicole in particolare è molto confusa in quanto è particolarmente attratta sia da Ciprian sia da Gabrio. Roberta sarà molto in sintonia con un corteggiatore in particolare, mentre Matteo sarà piuttosto indeciso. Di Joele, invece, si continuerà a parlare molto poco.