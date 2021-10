GF Vip, l’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato era tutto pilotato? Ecco cosa ci sarebbe dietro (FOTO)

In occasione della diretta del GF Vip di lunedì 4 ottobre, Francesca Cipriani ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato, che ha generato molto clamore. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che la showgirl ha avuto una reazione al limite dell’incredibile.

In queste ore, però, sul web stanno trapelando delle notizie alquanto gravi che riguardano questo episodio. Nel dettaglio pare che tutto sia stato pilotato e i due protagonisti fossero d’accordo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

I dubbi sull’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato

Durante la scorsa puntata del GF Vip Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, è andato fuori la casa di Cinecittà per incontrare la donna. A causa delle norme anti-covid. però, i due non si sono potuti né toccare e né baciare. La cosa ha fatto stare molto male la concorrente, la quale aveva il suo compagno a pochi centimetri, ma non ha potuto toccarlo. Pertanto, la dama ha avuto una delle sue solite crisi isteriche, con tanto di malore finale.

I compagni d’avventura le hanno preparato acqua e zucchero e tutto l’occorrente per aiutarla a riprendersi. Nelle ore appena trascorse, però, sul web sono spuntati degli indizi alquanto sospetti che lascerebbero intendere che si sia trattato di un’enorme montatura. Un telespettatori assiduo del reality show, infatti, ha contattato privatamente Deianira Marzano dicendole di aver udito una conversazione intercorsa tra Aldo Montano e la showgirl.

La segnalazione su Aldo Montano

Nel dibattito, l’atleta sembra aver detto a Francesca Cipriani che il suo fidanzato sarebbe entrato in casa la sera stessa. La donna pare sia rimasta basita dinanzi questa confessione ed ha guardato in modo sospetto il suo compagno d’avventura, quasi come se volesse chiedergli come facesse a sapere tutte queste cose. Aldo, allora, le ha detto di sapere per certa questa notizia, pertanto, ha “preparato” la sua compagna d’avventura all’evento.

Qualora questa segnalazione risultasse veritiera, dunque, andrebbe completamente a perdere di credibilità lo stupore che ha avuto la Cipriani nel momento in cui si è trovata dinanzi il suo uomo. In effetti, in molti credono che la donna stia recitando. Per molti telespettatori è assurdo avere simili reazioni semplicemente per vedere o sentire la voce del proprio compagno. Come si difenderà stavolta lo staff del GF Vip? Come faceva Aldo a sapere ciò che sarebbe accaduto?