Vera Miales ha tradito Amedeo Goria? Beccata con un uomo, ma qualcosa non torna (FOTO)

In queste ore, sul web stanno circolando delle immagini che immortalano Vera Miales in compagnia di un uomo e questo ha subito fatto pensare che la donna abbia tradito Amedeo Goria. L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la questione, tuttavia, pare che sotto ci sia qualcosa di più.

Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato che gli scatti in cui la Miales si trova in compagnia di un’altra persona sarebbero stati studiati a tavolino per uno scopo ben preciso. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Vera ha davvero tradito Amedeo Goria?

Vera Miales potrebbe aver tradito Amedeo Goria. La loro relazione sta facendo molto discutere in quanto in molti non credono affatto alla veridicità del loro sentimento. Ad ogni modo, a gettare altro pepe sulla vicenda ci ha pensato la donna. Sul web, infatti, sono spuntate delle foto in cui la protagonista è in compagnia di un uomo. Tra i due sembra esserci una certa complicità e un certo feeling, pertanto, il pensiero di molti è andato in un’unica direzione.

Anche l’influencer Deianira ha accusato Vera di spassarsela mentre il suo compagno si trova chiuso all’interno della casa di Cinecittà. Ad ogni modo, dopo aver diffuso questo gossip, sono trapelate ulteriori informazioni. In particolare, sembrerebbe che l’uomo in questione sia omosessuale. Vera sembrerebbe aver inscenato questo finto gossip solamente per attirare un po’ i riflettori su di sé. (Continua dopo le foto)

1 di 2

La presunta montatura della Miales per entrare al GF Vip

Il suo agente le avrebbe consigliato di agire in questo modo allo scopo di attirare attenzione e far parlare della vicenda nella casa del GF Vip. Se Amedeo Goria verrà messo al corrente del fatto che Vera Miales potrebbe averlo tradito, sicuramente lei verrà chiamata in causa. Lo scopo principale della donna, infatti, sarebbe proprio quello di entrare nella casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, però, Vera sta facendo come se nulla fosse.

Sui social sta continuando a pubblicare frasi e dediche al suo compagno dicendo anche parole importanti. Nello specifico, la Miales ha detto di amare davvero profondamente Amedeo, il quale è stato in grado di regalarle dei momenti di gioia dopo tante sofferenze vissute nel corso della sua vita. Pertanto, se lui si comporterà bene, Vera gli ha promesso che quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip vorrà sposarlo.