Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 ottobre: Flora prende una decisione, Giuseppe riceve una notizia

Le anticipazioni della puntata di venerdì 8 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. Il primo riguarderà sicuramente Giuseppe, il quale riceverà una notizia inattesa dalla madre di suo figlio.

Flora, invece, arriverà a prendere una decisione circa il suo futuro, mentre Vittorio farà una proposta ad Anna. Conti, inoltre, si troverà anche ad avere uno scontro con Massimo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Vittorio offre un lavoro ad Anna al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’8 ottobre del Paradiso delle signore saranno molti gli avvenimenti degni di nota. Innanzitutto, vedremo che Vittorio prenderà molto a cuore la situazione di Anna. Il direttore dello shopping center, quindi, deciderà di fare di tutto per offrirle il suo supporto. A tal proposito, l’uomo deciderà di fare alla donna una proposta. In particolare, le offrirà un lavoro, ovvero, quello di aiutante contabile di Beatrice. Anna, però, non sarà molto convinta di questa iniziativa.

La protagonista, infatti, teme che tornare a lavorare al Paradiso possa evocarle dei ricordi piuttosto intensi e difficili da mandar giù. Pertanto, non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la sua risposta definitiva. Nel frattempo, Vittorio si troverà ad affrontare anche un’altra situazione piuttosto incresciosa, ovvero, si cimenterà in un confronto definitivo con Massimo.

Anticipazioni 8 ottobre: una decisione e una scoperta

Dopo la proposta di Adelaide a Flora in cui le ha chiesto di andare a vivere a Villa Guarnieri, la donna dovrà dare una risposta. Essa arriverà proprio nel corso della puntata delll’8 ottobre del Paradiso delle signore. Flora accetterà di trasferirsi in villa e la cosa, chiaramente, turberà parecchio Umberto, che era contrario sin dal primo momento. Su di un altro versante, poi, vedremo che Giuseppe verrà spiazzato da una notizia inattesa.

Petra, la madre di suo figlio che vive in Germania, si metterà in contatto con lui per fargli una comunicazione. Nello specifico, gli svelerà una notizia che potrebbe compromettere definitivamente la situazione rischiando che tutto sfugga di mano al marito di Agnese. Quest’ultima, dal canto suo, continuerà ad essere molto provata dalla decisione presa da Armando. Inoltre, anche le continue tensioni sul lavoro non saranno certamente di aiuto per ripristinare la serenità nella sua vita. Non ci resta che attendere per scoprire quale evoluzione prenderà la vicenda.