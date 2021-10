Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne: novità per Roberta e Matteo, Sara ha cambiato idea?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 7 ottobre, vedremo al centro dello studio i tronisti Roberta e Matteo. I due, nel corso della settimana appena trascorsa, hanno fatto delle esterne con alcuni corteggiatori.

Nel corso della messa in onda di oggi, quindi, vedremo come sono andate le cose. Al trono over, invece, verrà dato ancora una volta a spazio a Ida. La donna racconterai progressi, o meglio i regressi, della conoscenza con Marcello.

Anticipazioni trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che la conduttrice si soffermerà sui tronisti, eccetto che su Andrea Nicole. Quest’ultima, infatti, ha avuto ampio spazio nel corso della messa in onda di ieri. In tale occasione, sono andate in onda le esterne fatte dalla dama. A questo giro, la protagonista ha deciso di lasciare a casa Ciprian in modo da lasciare maggiore spazio agli altri due suoi corteggiatori, ovvero, Alessandro e Gabrio. Con entrambi si è trovata molto bene, mentre con Ciprian si sente un po’ indecisa in quanto non nutre molta fiducia nei suoi confronti.

Per quanto riguarda Roberta, invece, quest’ultima sta uscendo con un paio di ragazzi e nella puntata odierna venderemo per chi dei due sarà più orientata. Per quanto riguarda Matteo, il ragazzo non potrà fare a meno che intavolare qualche piccola discussione con alcune sue corteggiatrici, le quali sembrano ancora troppo indecise sul percorso da intraprendere. Joele, infine, parlerà pochissimo. Il suo trono non sta affatto riscontrando il successo sperato.

Oggi al trono over

In merito al trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Armando continuerà a discutere con la dama che sta conoscendo. Il cavaliere pare avere occhi non solo per lei, ma anche per un’altra esponente del parterre, Jessica. Per quest’ultima ha deciso di fare un gesto molto importante e, soprattutto, inaspettato, ovvero, regalarle una rosa. Per quanto riguarda Ida, invece, la Platano non sarà affatto entusiasta di come stiano procedendo le cose con Marcello.

I due nella scorsa registrazione ebbero degli screzi in quanto lui si sentiva frenato dal modo di fare di lei. Ebbene, a quanto pare le cose non sono affatto migliorate, pertanto, i due cominceranno ad essere sempre più lontani. Tra Biagio e Sara, invece, sembrava finita per sempre. La dama sarà ancora della stessa idea?