Valentina Persia delusa dagli ex naufraghi: “Li ho invitati al mio compleanno, ma non sono venuti”

Valentina Persia compie 50 anni

Qualche giorno fa l’ex naufraga Valentina Persia ha raggiunto un grande traguardo, ovvero quello dei 50 anni. La barzellettiera romana ha invitato al suo compleanno anche gli ex compagni d’avventura della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi con cui ha legato di più in Honduras.

Ma la sorpresa è stata delle peggiori per la donna. Il motivo? Perchè alcuni di essi le hanno detto di no, altri addirittura non hanno nemmeno risposto all’invito. Ovviamente la diretta interessata ci è rimasta molto male.

Lo sfogo dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Intervistata nel nuovo numero in edicola del magazine Chi, la comica romana ha parlato di questa vicenda, ma si è rifiutata di fare i nomi dei colleghi che l’hanno snobbata in occasione del suo 50esimo compleanno.

“Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso. Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”, ha dichiarato Valentina Persia.

Il naufrago peggiore secondo la Persia

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la comica romana Valentina Persia ha rivelato chi secondo lei, è il naufrago peggiore umanamente della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo la donna è stato Brando Giorgi.

“Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio”, ha concluso la donna.