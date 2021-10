Giulia De Lellis tradita da Carlo, che ha la sifilide, l’orribile scherzo de Le Iene finisce male: “Hanno tagliato delle scene” (VIDEO(

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Giulia De Lellis. Gli autori del programma hanno fatto credere alla ragazza che il suo fidanzato Carlo l’avesse tradita con la sua assistente.

A seguito di questo finto rapporto fisico, però, i due hanno contratto la sifilide e l’influencer è rimasta esterrefatta dinanzi questa scoperta. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Lo scherzo de Le Iene

Giulia De Lellis è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Tutto è cominciato nel momento in cui l’assistente della ragazza l’ha chiamata per dirle di avere delle strane pustole sul corpo. A seguito di una prima analisi, la giovane ha ipotizzato che potesse trattarsi di Molluschi. Giulia, allora, da brava ipocondriaca quale è, è andata immediatamente in paranoia. Dopo aver discusso della vicenda con il suo fidanzato Carlo, poi, i due sono andati a dormire. All’indomani mattina, però, la vittima si è trovata di fronte un incubo.

Carlo le ha mostrato gli stessi segni presenti sul corpo della segretaria dell’influencer. Quest’ultima ha cominciato ad avere dei sospetti, tuttavia, ha anteposto la salute ad altre vicende, pertanto, è andata con Carlo da un dermatologo. Una volta raggiunto il dottore, quest’ultimo ha constatato che la malattia da cui erano affetti Carlo e l’assistente fosse sifilide, malattia trasmissibile solo sessualmente. (Clicca qui per il video)

La reazione di Giulia De Lellis

Dinanzi questa scoperta, l’influencer ha dato di matto ed ha spinto il suo uomo a confessare il tradimento. Quest’ultimo, non sapendo più come difendersi, non ha potuto fare a meno di ammettere tutto. A quel punto, allora, lo scherzo de Le Iene a Giulia De Lellis ha preso una brutta piega in quanto la ragazza ha dato di matto. Ha cominciato a sbraitare e anche a dare qualche calcio e qualche schiaffo al suo fidanzato.

Ad un certo punto, poi, gli ha strappato il cellulare dalle mani ed ha cominciato a vedere se ci fossero le prove del tradimento. Le uniche prove trovate, però, sono state delle conversazioni tra Carlo e lo staff de Le Iene. A quel punto, la dama si è resa conto di tutto e gli autori hanno fatto irruzione nella stanza. Successivamente, Giulia ha confessato ai fan di Instagram di essersi sentita male e che molti pezzi sono stati tagliati.