Oroscopo 7 ottobre 2021: Leone in gabbia, Acquario trovano soluzioni

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 ottobre denotano una giornata un po’ difficile per i Leone. I Bilancia sono in grande forma, mentre gli Scorpione devono essere scaltri.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono un po’ contrarie oggi. Cercate di mantenere la calma e di evitare di scattare alla minima discussione. Se volete ottenere dei buoni risultati sul lavoro vi conviene impegnarvi, mentre in amore meglio essere più presenti.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 7 ottobre vi invitano a prendere la vita con maggiore leggerezza. Spesso tendete a soffermarvi troppo sulle cose futili, finendo per perdere di vista quelle davvero importanti.

Gemelli. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite un po’ confusi e storditi e questo potrebbe portarvi a commettere qualche errore sul lavoro. Onde evitare problemi è meglio non concedersi nessuna distrazione.

Cancro. Buon momento per i rapporti di coppia appena nati. Siete molto audaci e pieni di spirito d’iniziativa, questo non farà altro che agevolarvi. Le storie che vanno avanti da molto tempo, invece, necessitano di un po’ di brio.

Leone. I nati sotto questo segno si sentono come dei veri leoni in gabbia. Se non siete convinti del percorso che avete intrapreso, sia che esso sia professionale sia sentimentale, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare tutto.

Vergine. Trovare il giusto equilibrio tra mente e cuore talvolta può rivelarsi una scelta particolarmente difficile. Cercate di trovare il giusto compromesso, o finirete per vivere delle relazioni squilibrate. Anche sul lavoro ci vuole metodo e rigore.

Previsioni 7 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro vi sentite propositivi e pieni di spirito d’iniziativa. Ad ogni modo, dovrete essere bravi a destreggiarvi nella giungla. Nessuno regala nulla, pertanto, tutto ciò che volete dovrete guadagnarvelo con il sudore della vostra fronte.

Scorpione. Buon momento per le relazioni. In questi giorni potreste arrivare a pesare determinati rapporti in modo da capire quelli per cui vale davvero la pena lottare e quelli che, invece, è necessario accantonare.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Se avete perso molto tempo a chiedervi quale sia la mossa giusta da fare, cambiate atteggiamento. Agite più di pancia, specie per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 ottobre vi invitano a mantenere la calma in certi rapporti. Se delle persone vi hanno deluso, non perdete troppo tempo a chiedervi in cosa voi abbiate sbagliato. Sul lavoro dovete essere audaci.

Acquario. Se state affrontando un momento piuttosto complesso, nel quale state facendo una certa fatica a farvi strada, non demordete, presto riuscirete a trovare delle soluzioni molto interessanti ad alcuni problemi.

Pesci. Evitate di cimentarvi in cose che potrebbero generarvi un certo turbamento. Dal punto di vista delle emozioni dovete tenere alto l’umore. Nessuno vuole stare accanto ad una persona troppo malinconica.