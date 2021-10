Lulù Selassié piange per Manuel Brotuzzo: “Voglio andare via dal GF”

Manuel Bortuzzo tra due fuochi

Lunedì scorso Aldo Montano è ritornato nuovamente dentro della casa del Grande Fratello Vip 6 dopo aver scontato la quarantena. Da quel momento il suo caro amico Manuel Bortuzzo gli ha chiesto di riprendere il suo posto a letto e di dormire con lui.

Come era prevedibile, questa decisione ha mandato nel pallone Lulù Selassié, che nella giornata di martedì è scoppiata a piangere. Il 22enne ha trovato un compromesso e ora dorme una notte con la principessa etiope e una con il campione olimpionico.

Lulù Selassié vuole lasciare il GF Vip 6: il motivo

Tuttavia, questa decisione di Manuel Bortuzzo presa nei confronti di Aldo Montano e Lulù Selassié non basta a quest’ultima, che è addirittura arrivata a pensare di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6.

“Rispetto tutti i tuoi bisogno, tutto quello che a te serve, i tuoi spazi. Io però ho bisogno di alcune cose e non volevo dirtelo. Perché poi so che si creano situazioni spiacevoli e tu ti allontani da me. Io ho tanti problemi, però volevo solo dirti che stasera volevo dormire con te. Allo stesso tempo non vorrei darti ansie e quindi sto zitta. Però se non parlo sto male e quindi non so cosa devo fare. Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via e l’ho detto alle ragazze. Io vorrei andare via, perché ho troppi stress qui dentro e non posso più sopportarli. Già ho tanti problemi gravi e pesanti nella mia vita capisci? Io voglio dormire più volte con te, solo questo, voglio stare con te”, ha dichiarato la gieffina.

Manuel Bortuzzo frena Lulù Selassié

Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 ha deciso di parlare con Lulù Selassié e mettere in chiaro alcune cose. Ad esempio, il nuotatore le ha detto che a lui piace la tranquillità e che qualche modo è come se la ragazza la vivesse male.

“Percepisco il tuo malessere. In me è scattata una cosa. Mi è successo anche con altre persone. Le ragazze mi vedevano come un appiglio. Non soltanto tu, ma parlo anche di altre. Mi sono ritrovato a far capire che non va bene. Questa cosa del dormire bisogna risolverla. Anche perché poi sembra che io voglio fare i preferiti anche per il letto. Sai bene che per me il dormire con un altra persona è un piacere e come tale deve rimanere. Senti facciamo le persone mature. Se io ho il piacere di dormire con Aldo, ci dormo quando voglio. Siamo grandi e capiamo le cose. Ci saranno altre notti che dormiremo insieme”, ha confessato il 22enne.