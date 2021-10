GF Vip, insulti ai concorrenti, la produzione interviene e si scusa: “Frasi ingiustificabili” (FOTO)

Lunedì scorso sul web non si è fatto altro che parlare degli insulti pronunciati da alcuni autori del GF Vip verso, probabilmente, i concorrenti del reality show. Tale contenuto è stato diffuso erroneamente durante la diretta sul canale 55 del digitale terrestre a causa di un errore con i microfoni.

Ebbene, a distanza di qualche giorno dall’increscioso avvenimento, la produzione Endemol Shine Italy ha deciso di intervenire e di chiarire la questione. Scopriamo, dunque, in che modo lo staff si è “giustificato”.

La questione degli insulti contro i concorrenti

In questi giorni, gli autori del GF Vip hanno commesso una gaffe alquanto grave in quanto hanno divulgato inconsapevolmente degli audio in cui si è sentita un’autrice pronunciare degli insulti, che molti hanno ritenuto fossero riferiti ai concorrenti. Tutto è accaduto quando alcuni vip si trovavano in giardino intenti a chiacchierare amabilmente. Ad un certo punto, poi, si è sentita una voce dagli altoparlanti che ha detto: “Massa di imbecilli cerebrolesi”. Si tratta di parole davvero molto forti che, in men che non si dica, hanno sollevato un caso.

Nel corso della puntata di lunedì scorso, poi, molti telespettatori si aspettavano delle spiegazioni da parte di Alfonso Signorini che, tuttavia, non sono mai arrivate. Il conduttore, infatti, ha preferito ignorare la cosa sollevando un polverone ancora più alto. A distanza di qualche giorno, dunque, è stata direttamente l’Endemol Shine Italy a confessare tutto. L’azienda, infatti, ha pubblicato un tweet in cui si è scusata con i telespettatori.

Il commento della produzione del GF Vip

Chi si trova ai vertici della produzione ci ha tenuto a precisare che gli insulti pronunciati dagli autori del GF Vip non fossero riferiti affatto ai concorrenti. Malgrado questo, però, si è trattato di termini davvero ingiustificabili, che non dovrebbero essere adoperati nei confronti di nessuno. Pertanto, la produzione ci ha tenuto a fare le più sentite scuse a tutto il pubblico per quanto accaduto.

Questo commento, però, non è servito a placare i dubbi e le ire degli spettatori. Molti utenti di Twitter, infatti, hanno commentato al di sotto di questo post e si sono detti assolutamente contrariati. La maggior parte delle persone, infatti, continua a credere che quegli insulti fossero rivolti proprio ai concorrenti che, particolarmente in questa edizione, non stanno spiccando per grandi contenuti.