Uomini e Donne, Tina nega di essere andata a cena con Gemma, ma Rosica l’incastra di nuovo: “Prendono in giro” (VIDEO)

Durante la messa in onda di ieri di Uomini e Donne, Tina ha smentito le accuse diffuse di recente dall’influencer Alessandro Rosica, secondo cui sarebbe stata avvistata a cena con Gemma. Il giovane aveva pubblicato delle segnalazioni secondo cui le due dame del talk show di Maria De Filippi discuterebbero solo per finta.

Ebbene, dopo questa smentita, Alessandro si è sentito in dovere di intervenire nuovamente ed è partito ancora una volta all’attacco. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato questa volta.

La smentita di Tina sulla cena con Gemma

Tina e Gemma sono state accusate di essere andate a cena insieme in più occasioni. Tali dichiarazioni sono state fatte da Alessandro Rosica, il quale ha detto di essere in possesso anche di prove tangibili. Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, però, la Cipollari ha deciso di rispondere a queste accuse e di raccontare la sua versione dei fatti. L’opinionista stava sbraitando, come suo solito, contro la Galgani, quando all’improvviso ha intavolato l’argomento.

La donna ha negato di avere dei rapporti privati con Gemma in quanto il suo astio nei suoi confronti è assolutamente reale. Nel corso del suo sfogo, poi, la collega di Gianni Sperti ha deciso di fare anche il nome dell’autore di questa segnalazione. Dopo essere stato chiamato in causa nel programma di Canale 5, dunque, Rosica ha deciso di replicare e lo ha fatto in modo piuttosto perentorio. (Continua dopo il video)

Il nuovo attacco di Rosica

Nello specifico, Alessandro ha detto che Gemma e Tina sono state eccome a cena insieme. Questa notizia, in realtà, circola sul web da moltissimo tempo e tante persone ne sono a conoscenza. Il ragazzo ha continuato a dire che le due donne sono solite fare il teatrino in televisione solamente per intrattenere e per generare qualche dinamica in studio. Il protagonista ha, addirittura, definito le due dame delle circensi in quanto sono solite dare luogo a spettacolini davvero ridicoli.

A tal proposito, Alessandro ha condiviso sul suo profilo Instagram uno stralcio della puntata in cui si vedono le due donne andare a zonzo per lo studio facendo la parodia l’una dell’altra. Per tale ragione, l’influencer ha continuato a dire che le due vadano d’amore e d’accordo al di fuori delle telecamere, mentre in studio prendono in giro il pubblico. Insomma, Alessandro ha messo un altro carico da 90, come reagirà Tina stavolta?