GF Vip, Raffaella Fico becca un concorrente a praticare autoerotismo: ecco di chi si tratta (FOTO)

In queste ore, Raffaella Fico pare abbia beccato un concorrente del GF Vip a praticare autoerotismo. La lunga permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia rende alquanto difficile riuscire a soddisfare alcune particolari esigenze.

Pertanto, i protagonisti devono trovare il momento adatto per trascorrere un po’ di tempo con se stessi. La cosa importante, però, è riuscire a non essere scoperti, cosa che uno degli inquilini non è riuscito a fare.

Ecco chi è il concorrente che praticava autoerotismo al GF Vip

All’interno della casa del GF Vip si è verificato un avvenimento piuttosto imbarazzante, in quanto un concorrente è stato beccato a praticare autoerotismo. A scoprire il tutto è stata Raffaella Fico, la quale è improvvisamente entrata in bagno beccando un suo compagno d’avventura in atteggiamenti un po’ particolari. Il ragazzo in questione è Nicola Pisu. Quest’ultimo, chiaramente, nel momento in cui è stato beccato ha interrotto l’atto e si è imbarazzato parecchio.

Naturalmente, sul web non ci sono filmati che immortalino quanto accaduto, in quanto le telecamere non mostrano mai quello che avviene nei bagni della casa. Ad ogni modo, il pubblico si è reso conto dell’accaduto in quanto Raffaella ha raccontato tutto agli altri compagni d’avventura. Stando a quanto emerso, però, pare che il nome di Nicola non sia stato fatto dalla Fico.

La reazione dei coinquilini e dei telespettatori

L’ex di Mario Balotelli si sarebbe semplicemente limitata a dire di aver beccato un concorrente del GF Vip a praticare autoerotismo, ma non avrebbe voluto rivelare il nome. Ad essere più precisa, infatti, è stata Manila Nazzaro. Una volta emerso questo imbarazzante particolare, Alex Belli ha provato a sdrammatizzare la cosa invitando il suo amico ad essere un po’ più furbo. L’attore, infatti, ha detto che se vuole fare queste cose deve necessariamente alzarsi presto al mattino.

Gli utenti di Twitter, allora, hanno cominciato a commentare l’accaduto in modo davvero esilarante e divertente. In molti, infatti, hanno detto di aver capito per quale motivo Alex sia solito alzarsi molto presto al mattino. Ad ogni modo, almeno per il momento, Nicola non ha mai commentato la cosa. Il giovane, forse, è ancora troppo imbarazzato per poter affrontare la questione e si dubita che Alfonso Signorini tratterà la cosa durante la prossima puntata del GF Vip. Il tema è un po’ troppo intimo per poter essere affrontato in prima serata.