GF Vip, Pago parla di Miriana Trevisan e svela un retroscena sulla loro rottura: “C’erano gli avvocati…” (VIDEO)

Nella puntata appena registrata di Casa Chi è stato intervistato Pago, il quale ha parlato dell’esperienza di Miriana Trevisan al GF Vip. Il cantante ha detto cosa pensa del percorso che sta affrontando la sua ex moglie nella casa più spiata d’Italia.

Nel corso del dibattito, poi, il giovane ha svelato anche alcuni retroscena inerenti la loro separazione e i motivi celati dietro questo avvenimento. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Pago crede che Miriana non stia mostrando tutto al GF Vip

Pago ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato di Miriana Trevisan e di come si sta comportando nella casa del GF Vip. Il cantante ha detto di ritenere l’atteggiamento della donna non in linea con il suo vero carattere. Secondo il suo punto di vista, infatti, Miriana è molto più socievole e simpatica di come, invece, sta lasciando intendere nella casa. Questo, probabilmente, è il motivo per il quale si è creata molte nemiche. Pago ha parlato in modo molto gentile della sua ex, pertanto, i giornalisti gli hanno chiesto per quale motivo i due non sono più insieme.

Il cantautore, a quel punto, ha detto che, anche se adesso il loro rapporto è sereno e disteso, non sono fatti per stare insieme. Quando decisero di separarsi, infatti, lo fecero in quanto non facevano altro che litigare al limite del sopportabile. In seguito, poi hanno vissuto un riavvicinamento, dopo il quale, però, compresero che, ormai, non c’era più nulla da fare.

Retroscena sulla rottura tra il cantante e la Trevisan

Adesso entrambi sono sereni e si sostengono a vicenda anche per rendere tranquilla la vita di loro figlio. L’ipotesi di un riavvicinamento, però, non è contemplabile. Prima di raggiungere questo equilibrio, infatti, i due hanno vissuto momenti molto bui. Durante la separazione stavano anche per chiamare degli avvocati in quanto non riuscivano proprio a venirsi in contro. Ad ogni modo, superata questa bufera, adesso Pago e Miriana Trevisan sono tranquilli e lui le augura il meglio per questo GF VIP.

In molti, inoltre, si chiedono se il cantante entrerà mai nella casa per fare una sorpresa alla sua ex. Ebbene, questa ipotesi non è assolutamente da escludere. In più occasioni, infatti, loro figlio ha esortato il papà ad andare dalla mamma per darle un po’ di sostegno. Non ci resta che attendere per vedere se e quando questo accadrà.