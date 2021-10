Ignazio Moser, aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, parla lui: “Fattori fisici e psicologici” (FOTO)

In questi giorni Ignazio Moser ha fatto preoccupare i suoi fan in quanto ha dichiarato di avere dei problemi di salute e tutti si sono preoccupati per le sue condizioni. Il ragazzo ha annunciato che si sarebbe anche allontanato dai social per risolvere la questione.

A preoccuparlo maggiormente è, soprattutto, il fatto che non è ancora riuscito a capire quale sia la natura dei problemi che sta avendo. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno, ha fatto degli aggiornamenti.

Ignazio aggiorna i fan sulle condizioni di salute

Ignazio Moser si trova in un momento molto delicato dal punto di vista della salute, in quanto le sue condizioni sono piuttosto precarie. Il compagno di Cecilia Rodriguez ha annunciato di non stare molto bene in questo periodo, pertanto, è costretto a fermare tutto per fare degli accertamenti. In questa pausa fa parte anche il mondo dei social che, infatti, è stato accantonato. Dopo un po’ di giorni, però, Ignazio è tornato con un messaggio su Instagram.

Il giovane ha voluto ragguagliare circa il suo stato di salute. Nello specifico, il protagonista ha detto che dopo aver passato qualche giorno di riposo, adesso si sente un po’ meglio, tuttavia, non è ancora riuscito a capire quale sia stata la causa dei suoi disturbi. Al momento sta ancora effettuando dei controlli, ad ogni modo, una prima diagnosi sembra sia stata pronunciata.

La prima diagnosi fatta a Moser

Nello specifico, il protagonista ha detto che potrebbe trattarsi di un mix di disturbi sia fisici sia di natura psicologica. Le condizioni di salute di Ignazio Moser, dunque, non sono del tutto tornate nella norma, ma il giovane è fiducioso. A tal proposito, ci ha tenuto a lanciare un messaggio di positività ai suoi fan. In particolare, ha esortato tutte le persone che lo seguono ad ascoltare un po’ di più i segnali che provengono dal proprio corpo. Esso, infatti, cerca di far capire attraverso dei piccoli elementi l’esistenza di un problema.

Ignazio, dunque, ha specificato che lui in primis spesso tende ad ignorare tutto ciò, fino ad arrivare al punto in cui è arrivato adesso. Nella vita ci sono dei momenti in cui è necessario mettere se stessi al primo posto e questo è proprio ciò che sta cercando di fare lui in questo periodo.