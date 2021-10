Il Paradiso delle signore spoiler 11 ottobre: Tina ritorna ma è misteriosa, Umberto e Vittorio litigano

Gli spoiler della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide continuerà a seguire il suo piano con Flora. Il trasferimento della donna a Villa Guarnieri, infatti, verrà visto dalla contessa come un’ottima occasione per riuscire nel suo intento.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina tornerà dalla Svizzera, ma il suo rientro sarà visto con sospetto dai familiari, i quali si renderanno conto che la ragazza stia nascondendo qualcosa. Vittorio e Umberto, invece, avranno degli alterchi.

Il misterioso ritorno di Tina al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Flora si trasferirà a tutti gli effetti a Villa Guarnieri. La ragazza ignorerà completamente i motivi che hanno spinto la contessa a prendere questa decisione. Adelaide, infatti, ha come unico scopo quello di venire in possesso della lettera che Achille ha lasciato a sua figlia. Secondo la cognata di Umberto, avere Flora nella stessa casa potrebbe essere fondamentale per riuscire nel suo intento.

Tina, intanto, sarò tornata a Milano dalla Svizzera. La fanciulla, però, continuerà a comportarsi in modo piuttosto ambiguo, sia con parenti sia con amici. Questo, dunque, comincerà a generare dei grandi sospetti. La dama, infatti, nasconde un grosso segreto che non ha il coraggio di rivelare. Ad ogni modo, le bugie hanno sempre le gambe corte e presto tutta la verità verrà a galla.

Spoiler 11 ottobre: liti tra Vittorio e Umberto

Su di un altro versante, poi, nella puntata del giorno 11 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Umberto e Vittorio avranno degli scontri. I due sono legati da un affetto reciproco in quanto Conti è ancora il marito di Marta, tuttavia, sul fronte professionale i due saranno parecchio ostili. In particolare, infatti, avranno delle opinioni divergenti per quanto riguarda il nuovo numero del Paradiso Market.

Nel frattempo, al grande magazzino sarà giunto il momento di fare le presentazioni ufficiali. Ezio, infatti, è il nuovo direttore della Palmieri e tutti faranno la sua conoscenza. Il nuovo arrivato si introdurrà in men che non si dica nel nuovo ambiente. L’ex di Gloria, intanto, sarà anche impegnato nella ricerca di un nuovo appartamento. Lui e sua figlia Stefania hanno deciso di andare a vivere finalmente insieme, pertanto, si metteranno alla ricerca di un appartamento. La ricerca si concluderà nel momento in cui ai protagonisti verrà mostrata l’ex casa della famiglia Cattaneo.