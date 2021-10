Lulù Selassié in crisi, Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato”

Manuel e Lulù in crisi

Da qualche giorno Lulù Selassié non smette di essere in crisi per il rapporto che ha intrapreso con Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Ora anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di rallentare un po’ e di non pretendere sempre di dormire con il 22enne.

Dato che quest’ultimo vuole stare nello stesso letto con Aldo Montano. Così mercoledì sera la ragazza etiope ha domandato al ragazzo di parlare della loro situazione. La Selassié ha spiegato allo sportivo che sta male. Andiamo a vedere nello cosa si sono detti i due gieffini.

Lo sfogo della principessa etiope

Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6 sente il bisogno di avere più attenzioni da parte di Manuel Bortuzzo. Tuttavia, la ragazza di origini etiopi si è resa conto che il 22enne non riesce a dargliele come pretende lei.

“Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti”, ha dichiarato la ragazza.

Manuel Bortuzzo frena con Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo pare abbia dei problemi a dire in faccia a Lulù Selassié che la loro frequentazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è giunta al termine. Tuttavia, il 22enne con i suoi compagni d’avventura è stato chiaro ed ha detto che fuori da questo contesto televisivo non ci sarà futuro per lui e la principessina.

Anche se lo ha fatto con toni più morbidi, il nuotatore ha fatto intendere alla gieffina che non ci può essere nulla tra loro: “Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia. Non mi piace essere toccato. Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali“, ha detto lo sportivo.