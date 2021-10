Miriana Trevisan scatenata: racconta un sogno piccante e poi svela di aver ricevuto avance da donne

I racconti inaspettati di Miriana Trevisan

Nella nottata di mercoledì, al Grande Fratello Vip 6 Miriana Trevisan si è appartata in veranda con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Nicola Pisu e Samy Yussef per chiacchierare. Tra le tante cose lex moglie di Pago ha rivelato di aver fatto un sogno abbastanza particolare con i concorrenti del reality show come protagonisti.

I compagni d’avventura sono stati per circa un’ora a convincerla a rivelare quello che aveva sognato e alla fine lei ha detto tutto. La soubrette ha parlato di un ambiente uguale ad un club per scambisti, dove c’erano Gianmaria, Aldo, Nicola, Samy e Sophie impegnati a divertirsi.

Il sogno dell’ex ragazza di Non è la Rai

Al Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan rivolgendosi ai suoi compagni d’avventura ha dichiarato che la sera precedente ha fatto questo sogno molto particolare. Lei inizialmente si è un po’ vergognata e non voleva raccontarlo perché è una donna abbastanza riservata, infatti di lei non si sa nulla.

“Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo c ose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple. Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così”, ha dichiarato l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Miriana Trevisan: “Sono stata corteggiata da alcune donne”

Sempre mercoledì sera, in vena di confessioni, al Grande Fratello Vip 6 Miriana Trevisan ha raccontato che non è mai stata a letto con una donna, ma ne ha baciata una. È stata molto corteggiata da tre donne.

“Però non c’è stato niente, non mi andava di esplorare. Però con un uomo mi piacerebbe esplorare tutto. Se c’è complicità con il partner secondo me si possono sperimentare molte cose in quell’ambito. Ma a parte uomini e donne io voglio vivere una nuova giovinezza. Andiamo la prossima estate a Ibiza. Io vengo davvero ragazzi. Dai al vostra zietta fatemi svagare. Voglio vivermi cose che mi sono persa, senza sentirmi giudicata. ho avuto fidanzati che mi reprimevano e giudicavano. Poi ci sono le donne invidiose che tentano di distruggerti”, ha dichiarato la gieffina.