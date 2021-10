Uomini e Donne anticipazioni puntata di venerdì: largo ai tronisti e nuove presentazioni

Dopo aver ampiamente dibattuto delle vicende inerenti il trono over, nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di venerdì, si dovrebbe lasciare un po’ di spazio ai tronisti. Questa edizione si sta rivelando davvero poco avvincente per quanto riguarda i più giovani.

Questo è il motivo per il quale la conduttrice sta dando molto più spazio agli over. Ad ogni modo, dando un’occhiata al percorso di Roberta, la ragazza non ha legato con nessun corteggiatore, sta di fatto che il suo trono è stato completamente rinnovato. Matteo e Joele, invece, si sono scontrati in forti alterchi a causa di una corteggiatrice.

Anticipazioni venerdì: novità per Roberta e Matteo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi dovrebbe lasciare un po’ di spazio ai più giovani. Nelle precedenti puntate, infatti, ci si è soffermati molto su Gemma, su Isabella, su Ida, su Armando e su Andrea Nicole. Tutti gli altri, invece, sono stati accantonati. Pertanto, nella messa in onda di oggi si parlerà degli altri tronisti. Roberta ha rinnovato completamente il suo parterre di corteggiatori in quanto, fino a questo momento, non si è sentita particolarmente coinvolta da nessuno.

Nella puntata odierna, dunque, vedremo chi tra i nuovi avrà catturato la sua attenzione. Matteo, invece, ha fatto delle esterne che verranno mandate in onda. Il giovane sta cominciando a provare una certa sintonia con una corteggiatrice in particolare, quindi, vedremo a che punto della loro conoscenza saranno. In merito a Joele, il ragazzo ha da poco mandato via una corteggiatrice e sembrerà interessato solo ad Ilaria.

Ancora liti al trono over di Uomini e Donne

I due saranno piuttosto complici al punto da far nascere dei sospetti. Per quanto riguarda il trono over, invece, dopo aver ampiamente parlato dei volti più popolari, quali Ida, Isabella, Gemma ed altri all’appello manca solo Biagio. Quest’ultimo è stato mollato da Sara, la quale ha deciso di non accettare il fatto che l’uomo voglia conoscere anche altre donne.

Nella puntata di venerdì di Uomini e Donne, dunque, vedremo se il cavaliere avrà deciso di provare a riconquistare la donna o se l’abbia lasciata andare definitivamente. Nel dibattito, chiaramente, non potranno fare a meno di intromettersi anche Tina e Gianni, i quali reputeranno davvero assurdo il comportamento di Biagio.