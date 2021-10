Francesca Cipriani preoccupata per Lulù Selassié: “Vomita in bagno dopo aver mangiato”

Francesca Cipriani fa una rivelazione su Lulù Selassié

Lo scorso martedì Lulù Selassié ha rivelato a Manuel Bortuzzo che non sta vivendo al meglio l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La principessina di origini etiopi ha anche pensato di abbandonare il reality show di Canale 5.

Nella giornata di mercoledì la 23enne è sembrata abbastanza triste e a far preoccupare il pubblico sono state le parole dell’ex Pupa Francesca Cipriani. Quest’ultima, infatti, nella stessa serata ha raggiunto alcune compagne d’avventura nella camera blu ed ha confessato che Lulù avrebbe vomitato in bagno dopo aver mangiato. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è successo.

La grande preoccupazione di Francesca Cipriani

Avvicinandosi ad altre inquiline della casa del Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani riferendosi alla 23enne etiope ha detto: “Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”. (Continua dopo il post)

ho visto adesso un video di francesca che dice di aver visto lulu più volte andare in bagno a vomitare dopo i pasti, come fanno a non rendersi conto che è una cosa seria e che questa persona deve essere aiutata seriamente? #gfvip #gfvip6 — enne (@nikihoranr) October 6, 2021

Andrea Casalino aveva già parlato con Lulù Selassié

Ma Francesca Cipriani non è l’unica concorrente del Grande Fratello Vip 6 ad essersi accorta di questo inquietante particolare. Qualche giorno prima della sua uscita dalla casa, lex gieffino Andrea Casalino aveva espresso le sue preoccupazioni proprio a Lulù Selassié. “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo“, ha dichiarato il modello.

In quella circostanza però la principessa ha rassicurato il compagno d’avventura: “Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla“.