Armando Incarnato insultato sul web per il suo look: la sua risposta crea polemica, lui rimuove tutto (VIDEO)

Il nuovo look sfoggiato da Armando Incarnato a Uomini e Donne ha generato un po’ di polemiche, molti utenti del web, infatti, lo hanno pesantemente insultato. Il cavaliere non è rimasto in silenzio dinanzi le critiche ed ha deciso di reagire a tono.

In particolare ha registrato delle Instagram Stories, che dopo poco sono state rimosse. Scopriamo nel dettaglio in che modo si è difeso il napoletano.

Gli utenti del web hanno insultato Armando

Nel corso delle recenti messe in onda di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha sfoggiato un look piuttosto particolare, specie per quanto riguarda i capelli e il web lo ha insultato. Il giovane ha deciso di far crescere i suoi capelli e di stirarli, cosa che non è stata molto gradita dai telespettatori. In molti lo hanno criticato pronunciando delle frasi davvero molto pesanti. Nello specifico, c’è anche chi lo ha paragonato a Lord Farquaad, personaggio di Shrek.

Ad ogni modo, il diretto interessato ha voluto replicare a tutte le persone che lo hanno criticato dicendo di aver semplicemente stirato i capelli. Molto probabilmente ha sbagliato a fare la riga, tuttavia, non crede che questo sia un dramma. In seguito, poi, il napoletano è stato molto più pungente. In particolare, ha detto che le critiche sono provenute soprattutto da persone che non hanno capelli in testa.

La replica di Incarnato e la corsa dal barbiere

Pertanto, Armando Incarnato si è scagliato contro questa categoria di persone che lo hanno insultato dicendo che almeno lui li ha i capelli, nonostante l’età. Questa risposta si è rivelata piuttosto pungente, sta di fatto che in molti non l’hanno apprezzata. Successivamente, poi, Incarnato ha detto di non dare peso all’aspetto fisico. Questo, però, non risulta del tutto vero. Dopo le critiche, infatti, il giovane è andato nuovamente dal barbiere.

Di recente, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha annunciato di essere diretto dal suo hair-stylist di fiducia proprio per aggiustare un po’ il taglio. Che Armando abbia preso questa decisione a seguito delle pesanti critiche ricevute? Al momento non è chiaro, tuttavia, gli utenti del web e i telespettatori di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprire quali modifiche al suo look abbia apportato questa volta l’esponente del trono over del talk show pomeridiano di Canale 5.