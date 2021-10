Uomini e Donne lunedì 11 ottobre non andrà in onda: i motivi e quando ritorna

Il consueto appuntamento con Uomini e Donne, previsto lunedì 11 ottobre, non andrà in onda. Il talk show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, infatti, verrà sostituito da Amici.

Il motivo risiede in un cambio di programmazione che Mediaset ha deciso di apportare alla rete. Scopriamo nel dettaglio quali sono i motivi celati dietro questa decisione e quando tornerà in onda il programma pomeridiano incentrato sull’amore.

Perché Uomini e Donne non andrà in onda

Lunedì 11 ottobre Uomini e Donne non andrà in onda. L”appuntamento, che di solito è previsto a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, non ci sarà. Al suo posto andrà in onda un altro programma di Maria De Filippi, ovvero, Amici. Mediaset ha provveduto a diramare questa informazione attraverso un comunicato stampa, reso pubblico da giovedì 7 ottobre.

Il motivo di questa variazione è celato dietro la necessita di modificare la programmazione di domenica 10 ottobre. In tale giorno, infatti, il pomeriggio sarebbero dovuti essere trasmessi sia Amici sia Verissimo. Nessuno dei due, però, vedrà la luce.

Questo perché in tale giorno si disputerà la partita di Nation League a cui prenderà parte l’Italia per qualificarsi al terzo o quarto posto della competizione sportiva. L’azienda, dunque, ha deciso di evitare che il pubblico debba necessariamente scegliere se seguire il match oppure i programmi di Canale 5, pertanto, si è deciso di stravolgere i palinsesti e la conseguente programmazione.

Chi lo sostituirà e quando ritorna

In sostituzione di queste due trasmissioni, domenica pomeriggio verrà proposto ai telespettatori un film di Inga Lindstrom incentrato sull’amore. Per il resto, invece, non ci saranno altre variazioni, sta di fatto che sono garantiti i consueti appuntamento con le tre soap della rete e con il game show preserale. Ad ogni modo, per recuperare la puntata del talent show di Maria De Filippi si è deciso di sacrificare Uomini e Donne, che solo lunedì 11 ottobre non andrà in onda. Tuttavia, la programmazione riprenderà regolarmente da martedì 12 ottobre.

In tale giorno, infatti, il talk show pomeridiano tornerà ad essere trasmesso a partire dalle ore 14:45 per raccontare tutte le nuove avventure nelle quali si saranno cimentati gli esponenti del trono classico e del trono over. In merito a Verissimo, invece, il programma di Silvia Toffanin non verrà recuperato. Lo show, infatti, ci sarà solamente sabato 9 ottobre, per poi tornare nuovamente su Canale 5 il fine settimana successivo.