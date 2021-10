Francesca Cipriani e Raffaella Fico sui problemi alimentari di Lulù: “Serve la psicologa”

L’allarme della Cipriani su Lulù Sellassié

In queste settimane al Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié ha fatto intendere di avere delle grandi fragilità e un trascorso tremendo. Infatti, la ragazza ha fatto sapere che in adolescenza è stata vittima di violenze e traumi.

Lo scorso mercoledì Francesca Cipriani si è resa conto che la principessina etiope si è chiusa in bagno immediatamente dopo aver mangiato. L’ex naufraga ha addirittura parlato di vomito con le altre inquiline della casa di Cinecittà: “Ragazze Lulù non credo stia molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta io me ne sono accorta“.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Nella giornata di giovedì, al Grande Fratello Vip 6 Francesca Cipriani ha parlato anche con Raffaella Fico e Sophie Codegoni e ha asserito che Lulù Selassié ha bisogno di aiuto. “Ragazze le serve aiuto, dobbiamo aiutarla. Non sta bene l’ho detto anche ieri, però non è una cosa semplice. E noi ora come facciamo?”, ha dichiarato l’ex Pupa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato di quando Andrea Casalino aveva affrontato la principessa, proprio su questo tema.

“Perché queste non sono cose da sottovalutare. Andrea le aveva detto tutto in modo esplicito, cioè che sapeva. Le aveva chiesto come mai andasse in bagno dopo aver mangiato. Lei era venuta da me a dirmi ‘assurdo Andre mi ha detto questo’. In questi casi bisogna avere una delicatezza infinita, perché si tratta di un disturbo grave. Poi lei è molto sensibile“, ha detto la 19enne.

Raffaella Fico su Lulù: “Ha bisogno della psicologa, non di noi”

Secondo Raffaella Fico a Lulù Selessié serve l’aiuto di una persona competente in materia e non dei suoi compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 6. ”Si tratta di un problema molto particolare. Sono d’accordo che andrebbe aiutata. Io non vorrei entrare in merito a questa cosa. Vedete come ha risposto ad Andrea? Sono cose tanto delicate. Secondo me è meglio non entrare in merito. Chi l’aiuta? E noi come l’aiutiamo, non abbiamo i mezzi. Qui c’è bisogno dell’aiuto della psicologa ragazze. Ma le sorelle la sanno questa cosa qui?”, ha detto la soubrette napoletana.