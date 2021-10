Fabrizio Corona evaso dagli arresti domiciliari: ecco dove è stato fermato e cosa succederà

Fabrizio Corona pare si sia cacciato nuovamente nei pasticci in quanto pare sia evaso dagli arresti domiciliari. L’ex re dei paparazzi è stato beccato in un luogo nel quale non sarebbe assolutamente dovuto essere.

Per tale ragione, è stato richiesto il suo immediato ritorno in carcere, sarà accolto? Scopriamo nel dettaglio quello che è successo e quali saranno le conseguenze di questo gesto.

Come è evaso Fabrizio Corona

In queste ore è spuntata sul web una segnalazione che riguarda Fabrizio Corona e il fatto che sia evaso dagli arresti domiciliari. Il protagonista si trova in tale stato di fermo dopo la decisione del giudice di revocare il suo arresto in carcere a causa della presenza di alcuni problemi psicologici. Qualche giorno fa, però, l’ex paparazzo è stato beccato dalla polizia in un locale a Genova, probabilmente per incontrare un suo amico. A bloccarlo sono state le forze dell’ordine, nello specifico, i militari dei Baschi Verdi.

Costoro stavano effettuando dei controlli stradali quando, improvvisamente, è stata bloccata proprio la vettura su cui era a bordo il pregiudicato. Andando più a fondo nella vicenda, pare che Fabrizio avesse l’autorizzazione a spostarsi, ma solo per andare a Roma. Il luogo in cui è stato bloccato, invece, è stato Genova, posto per cui non aveva nessun tipo di autorizzazione.

Verranno revocati gli arresti domiciliari?

Il pubblico ministero di turno ha chiesto l’immediata carcerazione di Fabrizio Corona, adducendo come motivazione il fatto che fosse evaso dagli arresti domiciliari. Il giudice, però, ha deciso di non concedere questo provvedimento. Ad ogni modo, il pericolo non sembra essere affatto scampato per Fabrizio. In queste settimane, infatti, ci saranno degli sviluppi in merito alla sua condizione di detenzione. Verso la fine del mese scorso la Cassazione aveva deciso che l’ex paparazzo non sarebbe potuto tornare in carcere a causa dell’esistenza di alcuni problemi di natura psicologica.

Questo fu per Fabrizio un traguardo importantissimo, in quanto ha lottato duramente per riuscire ad ottenerlo. Ad ogni modo, con questo atto scellerato il giovane potrebbe aver compromesso nuovamente la sua posizione giudiziaria. Per il momento, lui non ne ha fatto menzione sui social, ma sta continuando a condurre la sua vita in compagnia di suo figlio e della ex Nina Moric. Tuttavia, non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la vicenda.