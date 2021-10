Oscuro retroscena sul GF Vip, sono gli autori a spingere Manuel a stare con Lulù? “Mi viene il ribrezzo” (VIDEO)

Continua a tenere banco al GF Vip la storia tra Manuel e Lulù. In queste ore, però, stanno trapelando sul web degli oscuri retroscena che riguardano alcune presunte pressioni fatte dagli autori del programma nei confronti di Bortuzzo.

I telespettatori, infatti, hanno notato dei cambi improvvisi di atteggiamento da parte del ragazzo dopo aver avuto dei confronti con lo staff in confessionale. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

I sospetti su Manuel e Lulù

In questi giorni, Manuel Bortuzzo sembrava aver maturato la convinzione di voler interrompere il suo rapporto con Lulù nella casa del GF Vip. Tra i due si è venuto a creare un certo feeling sin dai primi giorni, tuttavia, di recente il nuotatore sembrava piuttosto insofferente. Nello specifico, il giovane ha dichiarato di non essere in coppia con Lucrezia, anche se tra loro c’è una certa attrazione. Molti utenti del web, quindi, ritengono che il giovane stia sfruttando questa situazione solamente per creare qualche dinamica nella casa ma, in realtà, non abbia nessun interesse per la principessa.

Ad ogni modo, proprio mentre il giovane sembrava aver preso la decisione di chiudere il rapporto con la donna, è accaduto qualcosa di inaspettato. Manuel e Lulù, infatti, stavano chiacchierando in disparte e lui sembrava intenzionato a “lasciarla”. Improvvisamente, però, si è reso protagonista di un gesto inaspettato, ovvero, ha tirato per i capelli la fanciulla e l’ha baciata in modo piuttosto energico. (Continua dopo il video)

LULÙ BASTAAA INTERROMPERLO MENTRE PARLA PER BACIARLOOO

STA CERCANDO DI LASCIARTI NOOO MANUEL CHE FAIIII LEI NON TI PIACE NOOO

VABBÈ DAI ADESSO LA LASCIA PERCHÉ LEI GLI FA SCHIFO GODO NOOO MANUEL CHE FAI INFILI LA LINGUA IN BOCCA NOOO ERO COSÌ SICURA FOSSE LEI LA COZZA NOOO #GFVip pic.twitter.com/Mv5HOkEnMe — Kruda💀🥀 (@DimmeloF) October 8, 2021

Le presunte manipolazioni del GF Vip

Il pubblico da casa è rimasto basito dinanzi questo comportamento, sta di fatto che hanno cominciato a svilupparsi delle teorie. In molti ritengono che siano gli autori del GF Vip a fare pressione su Manuel affinché continui questa storia con Lulù. Le storie d’amore hanno sempre appassionato molto il pubblico, pertanto, è importante che se ne venga a creare qualcuna durante le varie edizioni.

Diversi utenti, però, hanno reputato ugualmente vergognoso il comportamento di Manuel. Se una persona non vuole fare una cosa, infatti, può comunque rifiutarsi, così come accaduto l’anno scorso ad Elisabetta Gregoraci, la quale negò ogni possibile flirt con Pierpaolo Pretelli. Altrettanto inappropriato poi è anche il voler far nascere a tutti i costi qualche flirt tra gli altri concorrenti del reality show quali Sophie, Gianmaria, Soleil e altri.