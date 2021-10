Il Paradiso delle signore trama 12 ottobre: Adelaide trova la lettera, Stefania ha un timore

Nella puntata dei martedì 12 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania andrà finalmente a vivere con suo padre. La fanciulla, però, verrà improvvisamente assalita da un dubbio in quanto in casa ci saranno anche la nuova compagna e la figlia di Ezio.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide riuscirà finalmente a trovare la lettera che Achille ha lasciato a sua figlia Flora prima di morire. Vittorio, invece, farà una proposta a Tina, che non verrà accolta esattamente di buon grado.

Stefania ha delle paure al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 12 ottobre del Paradiso delle signore rivela che casa Cattaneo si trasformerà nella nuova dimora di Stefania e di suo padre Ezio. I due, però, non saranno soli nell’appartamento. Con loro, infatti, ci saranno anche Veronica, la nuova compagna di Ezio, e Gemma, sua figlia. Vivere con la nuova famiglia creerà qualche perplessità in Stefania. Come si rivelerà la convivenza? La dama si troverà ad affrontare qualche difficoltà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Vittorio, invece, deciderà di fare una proposta a Tina. Il direttore dello shopping center vedrà in lei il volto perfetto per interpretare un ruolo in un film che stanno girando. A tal proposito, le farà vedere le sceneggiature. La fanciulla, però, si mostrerà inaspettatamente poco propensa ad accettare questa proposta. Da quando è tornata dal suo viaggio, la ragazza si comporterà in modo sempre più sospetto. La sua famiglia, infatti, sarà sull’orlo di scoprire i suoi segreti.

Trama 12 ottobre: la scoperta di Adelaide

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 12 ottobre, vedremo che Ezio entrerà appieno nel team dello shopping center. Tutti accoglieranno di buon grado la sua presenza. Gloria, invece, è ancora lontana e si sta rifugiando a casa della Zia Ernesta. Ma per quanto ancora la donna potrà nascondersi? A Villa Guarnieri, invece, ci saranno delle novità. Adelaide ha voluto fortemente che Flora si trasferisse da lei.

Il suo, però, non è stato tanto un atto di benevolenza quando, piuttosto, un modo per avere la fanciulla il più vicino possibile a lei. Il suo scopo primario è sempre stato quello di venire in possesso della lettera che Achille ha lasciato a sua figlia prima di morire. Ebbene, dopo tante peripezie e ricerche, la contessa riuscirà nel suo intento. Adelaide, finalmente, scoprirà cosa ci sia scritto dentro la missiva.