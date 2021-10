Oroscopo 9 ottobre 2021: nuove conoscenze per Toro, Sagittario pensate a voi

Le previsioni dell’oroscopo del 9 ottobre denotano una giornata un po’ faticosa per gli Ariete. I Bilancia devono riposarsi, mentre i Pesci sono propositivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno potrebbero vivere un momento un po’ complicato dovuto alle troppe cose da fare. Se siete stanchi e affaticati cercate di rimandare le cose che hanno meno valore e concentratevi solo su quelle essenziali.

Toro. Apritevi ai nuovi incontri e alle nuove conoscenze. Questo è il momento di farsi avanti e di esternare i vostri sentimenti. In campo professionale meglio non essere troppo litigiosi. Parlate solo se interpellati.

Gemelli. Buone nuove in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero aprirsi delle opportunità, quindi, tenete gli occhi ben aperti. In amore siete un po’ indecisi, non è il caso di tenere il piede in due scarpe.

Cancro. L’oroscopo del 9 ottobre vi invita a trascorrere qualche momento in più con i vostri cari. Spesso tendete a dare per scontate persone e situazioni e questa è una cosa che non dovrebbe mai essere fatta. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti.

Leone. La paura di sbagliare potrebbe inibirvi parecchio e impedirvi di ottenere dei risultati importanti. In campo professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere audaci e scaltri e arrivare prima degli altri sulle novità.

Vergine. Le stelle sono un po’ altalenanti dal punto di vista professionale. Siete assaliti da mille dubbi, pertanto, cercate di essere cauti. Se non volete rischiare di fare qualche gaffe, forse è il momento di restare in disparte, almeno per qualche giorno.

Previsioni 9 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo una settimana intensa, piena di cose da fare su più fronti, adesso è giunto il momento di riposare un po’. Cercate di godervi questi giorni con le persone care e ricaricatevi in modo da affrontare al meglio al prossima settimana.

Scorpione. Buon momento per esternare i vostri sentimenti. Se avete cominciato da poco una relazione cercate di essere onesti e di mostrare a tutti fin da subito il vostro carattere. A nessuno piace ricevere sorprese inaspettate.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 9 ottobre esorta i nati sotto questo segno a prendersi un po’ di tempo per sé. Concentratevi sulle vostre emozioni e sui vostri affetti. Mettete per un attimo da parte il lavoro e gli obblighi e concedetevi qualche lusso.

Capricorno. Se state pensando di dare luogo ad un cambiamento importante dal punto di vista professionale, questo è il momento giusto. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al posto vostro.

Acquario. Ottimo momento per dimostrare a tutti le vostre capacità organizzative e professionali. Questo è un periodo ottimo per mettersi in gioco e per darsi da fare. Approfittatene.

Pesci. Siete molto propositivi nei confronti delle altre persone. Questo, dunque, vi darà la possibilità di fare delle nuove ed interessanti conoscenze. Non siate troppo rigidi e selettivi nei rapporti di coppia. In amore bisogna osare.