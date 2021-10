Katia Ricciarelli sparla di Nicola Pisu, interviene Patrizia Mirigliani: “Sono arrabbiata, quanta pochezza”

Nicola Pisu e la protezione della madre Patrizia

Tutti coloro che seguono la sesta edizione del Grande Fratello Vip sanno perfettamente che i concorrenti che alle spalle hanno una storia abbastanza complicata sono due. Il modello egiziano Samy Youseff e Nicola Pisu. Quest’ultimo a causa del suo difficile passato sta condizionando in parte anche il presente all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per tale ragione sua madre Patrizia Mirigliani è piuttosto protettiva nei confronti del ragazzo. Infatti, l’organizzatrice di Miss Italia nella giornata di giovedì ospite a Casa Chi ha rimproverato Katia Ricciarelli, per quello che ha detto di suo figlio.

Lo sfogo di Patrizia Mirigliani a Casa Chi

Ospite a Casa Chi, la Padron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha bacchettato in diretta Katia Ricciarelli. Per quale motivo? La donna ha detto che nella casa è entrato un ragazzo con tanti problemi, con un isolamento forte che ha creato negli anni. Quindi il Grande Fratello Vip potrebbe essere una bella palestra di vita. Per la madre il figlio sta tirando fuori le difficoltà che ha, anche se lui di base non è un espansivo.

“Però non mi piacciono alcune situazioni che si potrebbero evitare. Nicola andrebbe aiutato di più ad inserirsi. Devo dire che è molto carina Soleil che ha capito i problemi di Nicola, gli sta molto vicino e l’apprezzo molto. Il resto della casa però non lo ritiene idoneo al gioco. Quello che ha detto Katia Ricciarelli me le fa girare, molto. Mi fa arrabbiare perché lei è la mamma e la nonna di tutti. Katia Ricciarelli ha detto che non capisce Nicola quando parla. Lui non è entrato nel reality da macho sicuro e non è un attore. Nicola sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Davanti a queste battute brutte sono rimasta allibita e mi sono detta che c’è una pochezza del genere umano. Quindi lei è una persona che non capisce che ci sono esseri umani con dei problemi ed è meglio che non vada oltre”, ha dichiarato la Mirigliani.

Katia Ricciarelli su Nicola Pisu: “Non lo capisco”

La settimana scorsa al Grande Fratello Vip 6 Nicola Pisu stava pulendo delle pentole quando ad un certo punto la lirica Katia Ricciarelli si è avvicinata e gli ha chiesto: “Cosa c’è dentro quel pentolino?”.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha risposto che dentro c’era del cioccolato fondente, ma la cantante a quanto pare non ha capito, visto che si è voltata verso Manila Nazzaro: “Ma io non lo capisco quando parla. Tu lo capisci? Perché io proprio no“.