GF Vip, Alex Belli? La moglie vuota il sacco: “Fatti gli esami, ha qualche difficoltà”

Delia Duran svela dei dettagli privati su Alex Belli

Recentemente, nel corso di un’intervista Delia Duran ha reso noti tutti i dettagli della sua vita privata col marito Alex Belli, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6. La modella ha parlato anche del sogno di allargare la famiglia. “Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave”, ha confessato la donna al magazine Chi diretto da Alfonso Signorini.

Poi quest’ultima ha voluto fare una puntualizzazione: “Un figlio è un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama”. La Duran, inoltre, ha fatto sapere che se non verrà, naturalmente ricorrerà all’inseminazione artificiale.

La gelosia morbosa della modella

Da quando Alex Belli è un concorrente del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran non lo perde di vista nemmeno per un istante. Intervista dal settimanale Chi, la modella ha riferito: “Sta fumando troppo, a casa lo controllo, mentre lì si è lasciato troppo andare”. A quanto pare, però, la ragazza sarebbe piuttosto gelosa, in particolare di Soleil Sorge.

Sempre al magazine prodotto dalla Mondadori la Duran ha confessato di essere cambiata: “Mano gelosa rispetto al passato. Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili, lo sono anch’io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però, per ora, nessuna mi dà fastidio perché non vedo malizia né da parte loro né da parte di Alex”.

Alex Belli e gli apprezzamenti delle sorelle Selassié

E pensare che Alex Belli, tra i primi concorrenti ad entrare circa un mese fa nella casa del Grande Fratello Vip 6, era stato preso d’assalto dalle tre principesse etiopi Selassié. Chissà cosa avrà pensato Delia Duran in quel frangente, dato che quest’ultima si definisce super gelosa di suo marito. Le tre ragazze avevano fatto apprezzamenti sui muscoli dell’attore di Centovetrine davanti a milioni di telespettatori.