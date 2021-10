Sonia Burganelli: “Sì, ho tradito”. La confessione sulla storia con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli parla di tradimenti

Ancora una volta Sonia Bruganelli si è confessata senza filtri. La nuova opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip recentemente ha rilasciato una nuova intervista. In Nel dettaglio, la collega di Adriana Volpe ha rivelato qualche dettaglio inedito sulla sua sua storia d’amore con il marito Paolo Bonolis.

“Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato”, ha dichiarato l’imprenditrice romana al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato Lady Bonolis alla nota rivista.

L’opinionista del GF Vip 6 parla della figlia malata Silvia

Dal matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha messo al mondo tre bellissimi figli: Silvia, Davide e Daniele. Una gioia immensa per l’opinionista del Grande Fratello Vip 6, che ha comunque dovuto fare i conti con qualche difficoltà nella sua vita.

“La malattia di Silvia è stata un grande dolore. Però la forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione”, ha dichiarato la proprietaria della SDL 2005. La ragazzina infatti ha sofferto di una cardiopatia grave, una malattia che interessa il cuore.

Il grande sogno di Sonia Bruganelli

Intervistata dal periodico diretto da Alfonso Signorini, l’imprenditrice Sonia Bruganelli si è anche soffermata sulla nuova esperienza a fianco di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 6. Finalmente si è realizzato il suo più grande desiderio.

“La tv per me è un sogno che avevo fin da piccola. Ero a conoscenza del fatto che sarebbe diventata la mia vita”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis. Ricordiamo che quest’ultima giorni fa su Instagram ha postato una foto provocatoria insieme a Giancarlo Magalli solo per far arrabbiare la sua collega del GF Vip 6.