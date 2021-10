Oroscopo 10 ottobre 2021, classifica: Vergine mantenente la calma, Ariete in gran forma

Secondo l’oroscopo del giorno 10 ottobre 2021, i nati sotto il segno dell’Ariete sono primi in classifica. I Sagittario sono troppo stanchi, mentre i Vergine devono essere meno irruenti.

Oroscopo dei primi sei segni

1° Ariete: non abbiate fretta. Questo è un momento molto positivo per voi, ad ogni modo, dovete fare una scelta. In amore siete molto favoriti, mentre sul lavoro potrebbero aprirsi delle opportunità molto interessanti.

2° Leone: l’oroscopo del 10 ottobre esorta i nati sotto questo segno ad essere più aperti nel confronto con gli altri. Sono favoriti i nuovi incontri e la nascita di nuove relazioni, sia dal punto di vista professionale che personale.

3° Toro: giornata molto produttiva su più fronti. Potreste trovarvi dinanzi un bivio senza sapere quale strada intraprendere. Seguite il vostro cuore perché questo periodo è molto favorevole per le faccende amorose.

4° Capricorno: in amore dovete essere più espansivi. Spesso tendete a tenervi dentro i vostri sentimenti senza pensare per bene alle conseguenze. In questo modo, infatti, potreste privarvi di vivere esperienze meravigliose.

5° Pesci: i nati sotto questo segno sono un po’ titubanti dal punto di vista delle relazioni. Se non sapete esattamente in che direzione andare, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi.

6° Bilancia: Osate sul lavoro. In questo momento ci sono delle novità in campo professionale, ma dovete essere abili nel cogliere al volo certe occasioni. In amore occorre essere più affidabili. Le persone che vi circondano necessitano di certezze.

Previsioni astrali 10 ottobre ultime posizioni

7° Acquario: non prendete decisioni affrettate. Questo è un momento un po’ burrascoso dal punto di vista sentimentale, quindi, occhi ben aperti. Siete un po’ vulnerabili, quindi potrebbe essere molto semplice cedere a qualche provocazione. Fate attenzione.

8° Cancro: giornata interessante sul fronte delle relazioni. Ad ogni modo, siete un po’ confusi, quindi è meglio non generare degli stravolgimenti troppo eccessivi. In campo professionale dovete essere audaci.

9° Scorpione: l’oroscopo del giorno 10 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno a prendersi un momento di riposo. Sia in campo professionale sia personale dovete riordinare un po’ le idee e capire in che direzione andare.

10° Gemelli: momento un po’ altalenante dal punto di vista professionale. Ci sono delle occasioni in vista, ma voi non siete molto propensi a cimentarvi in nuove esperienze. Tenete gli occhi ben aperti e non fatevi scappare occasioni interessanti.

11° Vergine: cercate di mantenere la calma. In questi giorni potreste vivere un momento un po’ turbolento per quanto riguarda i rapporti di coppia duraturi. Se state mettendo in dubbio il vostro rapporto, forse è il caso di chiedersi il perché.

12° Sagittario: a fura di tirare troppo la corda, essa potrebbe spezzarsi. Cercate di non stressarvi troppo e di non affaticare fino all’ennesima potenza il vostro corpo. Scegliete di più con il cuore e meno con la ragione, almeno per quanto riguarda le faccende sentimentali.