Belen Rodriguez nella bufera: “Ecco la nuova camera di Santiago” (FOTO)

Belen Rodriguez al centro delle critiche: il motivo

Non è la prima volta che Belen Rodriguez finisce al centro delle polemiche. Stavolta, però, le critiche sono indirizzate su qualcosa che riguardano il suo primogenito. La conduttrice di Tu sì que vales nelle ultime ore ha tenuto aggiornati i numerosi follower, condividendo su Instagram la nuova cameretta del figlio Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Nello scatto in questione, la soubrette argentina ha mostrato il letto a una piazza e mezzo, che si trova nella parte superiore di un soppalco. Invece, sotto è stato costruito una specie di rifugio in cui il ragazzino può giocare. Inoltre è presente una scrivania e una cassettiera. Eppure sono in tanti ad aver storto il naso per la scelta della stanza. Per quale motivo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Polemiche per la stanzetta di Santiago De Martino

“È brutta e spenta e pesante per un bambino”, ha scritto un utente web commentando l’idea di lasciare la camera del figlio Santiago di colore grigio chiaro. Sotto lo scatto in questione si legge anche: “Orribile”, “Non mi piace, morirà di caldo d’estate per dormire là dentro”.

Ma c’è anche chi ha commentato così: “Incapsulato”. Effettivamente il letto del primogenito di Belen Rodriguez è chiuso con dei pannelli di vetro a lato per evitare che il ragazzino possa cadere dal letto durante la notte. (Continua dopo il post)

View this post on Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il dubbio dei follower di Belen Rodriguez

Oltre a queste numerose critiche per la stanzetta di Santiago De Martino c’è anche chi va sulla pratica e ha chiesto come sia possibile rifare facilmente il letto. In poche parole, la nuova cameretta sembra non essere stata apprezzata dai numerosi follower di Belen Rodriguez. C’è da vedere cosa abbia pensato il ragazzino del cambiamento. Non sarà piaciuta nemmeno a lui? Questo non è dato sapere.