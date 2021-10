Uomini e Donne, Giacomo Urtis smaschera Tina Cipollari: “Si è rifatta gli zigomi”

Tina Cipollari rifatta? La segnalazione di Giacomo Urtis

A quanto pare anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, avrebbe ceduto ad altri ritocchini estetici. A renderlo noto è stato il chirurgo estetico Giacomo Urtis.

L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip in una recente intervista al periodico Nuovo ha insinuato il dubbio: “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti”. Il professionista, inoltre, ha voluto elogiare la bellezza della collega di Gianni Sperti, dicendo anche: “Incarna una bellezza giunonica”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto l’ex gieffino.

Il consiglio di Giacomo Urtis

Intervistato dal magazine Nuovo, Giacomo Urtis ha voluto sottolineato anche come col passare degli anni Tina Cipollari abbia subìto dei cambiamenti legati a qualche chilogrammo in più. Per tale ragione, il chirurgo dei vip ha voluto dare un consiglio alla vamp: “Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini lifting del terzo inferiore”.

Poi il medico ha voluto ironizzare dicendo che la frusinate non ha il fisico di Belen Rodriguez: “Deve mantenere la sua attuale conformazione fisica perché incarna la telespettatrice media over 50”. Prima di Urtis ad insinuare tale dubbio ci aveva pensato Striscia la Notizia, dicendo che l’ex moglie di Kikò Nalli si sarebbe rifatta naso, zigomi, bocca e décolleté.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari

Dopo le insinuazioni da parte del tg satirico di Antonio Ricci, Tina Cipollari aveva respinto ogni cosa replicando proprio sul fatto che Striscia la Notizia avesse detto d e lle cose non veritiere nei suoi confronti.

“Non sono rifatta, sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molto meno rughe intorno alla bocca solo perché sono cicciottella. Io 16 anni fa avevo molti chili di meno”, aveva dichiarato la vamp frusinate.