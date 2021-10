Tale e quale show, Panariello fa una battuta sui genitali di Malgioglio credendo che il microfono fosse spento, caos sul web

Nel corso della puntata di ieri di Tale e quale show è accaduto un episodio alquanto esilarante, ma anche increscioso, che riguarda Panariello e Malgioglio. Tutto è cominciato quando è arrivato il turno di Biagio Izzo, il quale ha dato luogo ad una performance davvero disastrosa.

A quel punto, è nato un battibecco tra il concorrente e i giudici. Proprio in tale momento, Loretta Goggi e Panariello si sono resi protagonisti di una gaffe. Scopriamo cosa è successo.

La disastrosa performance di Biagio Izzo a Tale e quale show

Ieri a Tale e quale show Panariello ha commesso una gaffe nei confronti di Cristiano Malgioglio che non è passata indifferente. Ad un certo punto della competizione, Carlo Conti ha chiamato sul palco del talent show di Rai 1 Biagio Izzo. Quest’ultimo ha avuto il compito di imitare Carmen Miranda. La sua performance è stata davvero esilarante, al punto che il protagonista ha cominciato a dare luogo a un vero e proprio show. Non sapendo parlare in portoghese e non ricordando le parole del testo, il concorrente ha cominciato ad inventare.

Al termine della disastrosa esibizione, poi, è arrivato il momento di chiedere ai giudici cosa pensassero. Il primo a parlare è stato Malgioglio, il quale si è subito scagliato contro Biagio definendo la sua esibizione davvero disastrosa. Izzo, però, non è rimasto certamente in silenzio, al punto che ha cominciato a fare dell’ironia con il giudice. La situazione è degenerata quando Biagio ha detto di avere l’uccello più grande di Cristiano.

La gaffe di Panariello con Malgioglio

Subito dopo aver pronunciato questa frase, Panariello ha fatto una gaffe su Malgioglio che il pubblico di Tale e quale show ha ben compreso. In particolare, ha detto sottovoce: “Questo è sicuro”. In seguito, poi, rendendosi conto di quanto detto, ha chiesto a Loretta se i microfoni fossero accesi e lei ha detto di augurarsi che fossero spenti. In realtà, il pubblico da casa ha udito perfettamente il dialogo tra i due protagonisti.

A non aver capito cosa stesse accadendo, probabilmente, è stato Cristiano, che di fatti non è minimamente intervenuto sulla vicenda. Su Twitter, però, in molti hanno commentato l’accaduto reputando di cattivo gusto la battuta di Giorgio. Altri, invece, hanno preso il tutto con la giusta leggerezza e sono scoppiati a ridere divertiti.