GF Vip, Sophie Codegoni su Matteo Ranieri: “Mai avuto contatto fisico, a letto si girava”

Sophie Codegoni cerca di creare dinamiche al GFVip 6

Sin dal suo primo giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni ad Alfonso Signorini e al pubblico aveva promesso delle dinamiche, ma alla fine in questo primo mese di programmazione di lei si è visto poco e niente.

L’ex tronista di Uomini e Donne però potrebbe aver trovato un modo per far parlare di sé nel prossimo appuntamento del reality show. Ovvero quello di parlare del suo ex fidanzato, Matteo Ranieri. La 19enne ha in casa ha rivelato di come è stata lasciata ed ha aggiunto che con il corteggiatore del Trono classico non ci sono mai stati rapporti intimi.

La confessione intima sul suo ex

Parlando con alcuni compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni ha detto che la parte più brutta di tutta la loro storia è stata la fine. Lui ha anche cercato di addossare la colpa all’ex tronista di Uomini e Donne. Dunque farla passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger.

“Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”, ha tuonato la gieffina.

Sophie Codegoni: “Non credo che lui verrà qui“

Sempre in questo sfogo avuto al Grande Fratello Vip 6, parlando del suo ex Matteo Ranieri la gieffina ha continuato così: “Ma no figurati. Non credo proprio che lui venga qui. Anche perché sa bene quanto l’ho coperto tutto questo tempo. In un faccia a faccia non ci sarebbe gara e non mi terrebbe botta. Io so la verità e non è quella detta da lui”.

Per poi concludere in questo modo: “Oltre al fatto che non gli piacevo esteticamente, mi ha detto che ero una viziata, egoista e pure egocentrica. Fidati che ha fatto delle cose che per una donna sono molto umilianti. In definitiva non penso di aver perso proprio nulla”.