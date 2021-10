GF Vip, Nicola Pisu tenta di baciare Soleil, ma la Sorge lo respinge: “Così no!” (VIDEO)

Nicola Pisu prova a baciare Soleil ma lei lo respinge

Al Grande Fratello Vip 6, il gieffino Nicola Pisu dopo aver rivelato ai compagni d’avventura di avere preso una cotta per Soleil Sorge, ha deciso di fare il primo passo cercando un approccio fisico con l’ex volto di Uomini e Donne durante il party organizzato sabato sera. In un momento di scherzo e tranquillità, il figlio di Patrizia Mirigliani si è buttato sopra l’ex naufraga ed ha provato a strapparle un bacio in bocca.

Un’effusione che la ragazza che ha scansato e ripreso in questo modo: “No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic“. In poche parole Nicola ha ricevuto un sonoro due di picche che potrebbe far salire il diretto interessato nella lista degli inquilini preferiti dal pubblico. (Continua dopo il video)

Nicola Pisu confessa: “Mi piace Soleil, vorrei baciarla, provo qualcosa”

In questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 Nicola Pisu si è confessato con alcuni suoi compagni d’avventura ammettendo di provare qualcosa per Soleil Sorge. “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene“, ha dichiarato il ragazzo.

Ma lo sfogo del figlio di Patrizia Mirigliani, Padron di Miss Italia, non è terminato qui. Parlando sempre dell’ex volto di Uomini e Donne, il gieffino Nicola Pisu pensa che secondo lui Soleil lo sa già.

“Se lo sa che devo fare quindi? Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”, ha concluso il giovane che ha un passato burrascoso.