GF Vip, Katia Ricciarelli vuota il sacco sulla notte di passione con Giucas Casella

Cosa c’è stato tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella?

Lo scorso lunedì, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 il conduttore Alfonso Signorini ha parlato del coming out di Giucas Casella. Quest’ultimo, infatti, in casa ha confessato apertamente di essere stato anche con degli uomini. L’illusionista però ha fatto anche un’altra rivelazione clamorosa, mentre si trovava in compagnia con Katia Ricciarelli alla Glass Room.

In pratica, il gieffino ha dichiarato: “E allora ne vogliamo parlare di quella nostra notte“. Ma la cantante lirica in quell’occasione ha fulminato il compagno d’avventura con un’occhiata e il diretto interessato è rimasto in silenzio. In tanti hanno capito che non era solo uno scherzo ma tra i due in passato c’è stato davvero qualcosa.

L’indagine di Alfonso Signorini

Nella serata di venerdì il conduttore del Grande Fratello Vip 6 durante la puntata ha cercato in tutti i modi di indagare e Giucas Casella alla fine è crollato. “Sì è successo, ma non ricordo in che città e quando. Roma forse. Se l’ho ipnotizzata per convincerla a concedersi? Assolutamente no è stato tutto naturale. Purtroppo adesso non posso sposarla, ho una compagna. Però funziona tutto dove deve funzionare. La mattina sono sempre sull’attenti”, ha dichiarato l’illusionista che ha fine diretta si è visto tirare i capelli da Francesca Cipriani. (Continua dopo il video)

Katia Ricciarelli parla della notte passata con Giucas Casella

Anche Katia Ricciarelli durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 ha risposto alle domande di Alfonso Signorini ed ha parlato dei momenti trascorsi con Casella. “Giucas indossava un paio di mutande fantasia. Non aveva gli slip, ma proprio la mutande fino a metà coscia. Dopo quello che abbiamo fatto lui non se ne voleva più andare. Che faccia da sberle che hai Giucas. Lui non ha il coraggio di parlare, è un vigliacco. Qui nella casa mi punta con l’occhio e mi controlla. Mi sta sempre accanto ad ogni ora. Dice che la sua bandiera funziona ancora dopo tanti anni. Davvero Alfonso, lui ci fa sapere che da quel punto di vista è molto sveglio“, ha dichiarato la soprano.