Uomini e Donne, registrazione 9 ottobre: Isabella Ricci non è presente in studio

Nuove registrazioni di Uomini e Donne

Nel pomeriggio di sabato si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando a quello che le talpe presenti presso gli studi Elios di Roma hanno riferito in rette, al Trono over c’è una grande assente.

Non si tratta di Gemma Galgani bensì della sua rivale Isabella Ricci, dama romana che dalla scorsa primavera fa parte del parterre femminile. Infatti, pare che quest’ultima contrariamente al solito non era seduta tra le colleghe. Al momento non sono chiari le ragioni di questa strana e inaspettata assenza in trasmissione. Ovviamente questo spoiler ha allarmato non poco tutti i suoi sostenitori. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sarebbe accaduto.

La dama romana assente dalle nuove registrazioni

Nel momento in cui è arrivata al Trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci è stata una delle dame su cui la redazione del dating show di Maria De Filippi ha puntato di più. Non per questo in tanti la considerano la vera antagonista della 71enne torinese Gemma Galgani, che proprio non la riesce a digerire.

L’assenza dell’imprenditrice capitolina dall’ultima registrazione che si è effettuata sabato, tuttavia, apre nuovi scenari. Si tratta solo di un imprevisto momentaneo, per esempio un malessere o un impegno professionale, oppure va attribuita a una decisione più drastica? Ricordiamo che anche nel pomeriggio di domenica 10 si sono registrate altre puntate. Era assente anche quel giorno?

Isabella Ricci abbandona a causa di Biagio?

C’è da sottolineare che già da qualche appuntamento di Uomini e Donne Isabella Ricci ha dichiarato di essere intenzionata ad abbandonare il Trono over perché stanca dell’ennesima discussione con Biagio Di Maro, il cavaliere partenopeo che sostiene lei sia andata a letto con lui.

Forse quest’ultimo ha insistito sulla sua versione, attaccandola davanti a tutti i presenti, e così la dama romana ha detto basta? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime registrazioni di U&D.