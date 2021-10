GF Vip, Manuel tratta malissimo Nicola: il gesto scortese che ha indignato il web (VIDEO)

Più passano i giorni e più i concorrenti del GF Vip tirano fuori la loro personalità e la loro vera natura, tra di essi c’è anche Manuel Bortuzzo, che di recente ha compiuto un gesto scortese verso Nicola Pisu. Il nuotatore stava chiacchierando con Francesca Cipriani quando, improvvisamente, è arrivato l’altro coinquilino.

In quel momento, il giovane ha compiuto un gesto davvero brutto che ha fatto esplodere il popolo del web. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Il gesto scortese di Manuel contro Nicola

In queste ore, Manuel Bortuzzo si è reso protagonista di un gesto davvero scortese contro Nicola Pisu. Tutto è cominciato nel momento in cui il nuotatore si è avvicinato a Francesca Cipriani per conversare con lei. I due, allora, si sono messi leggermente in disparte rispetto agli altri concorrenti e sono andati in giardino. Il contenuto della conversazione non è noto, in quanto nel video in questione vengono pronunciate troppe poche parole per capire che cosa si stessero dicendo i due coinquilini.

Ad ogni modo, nel bel mezzo del dibattito, si è avvicinato anche Nicola, il quale si è seduto accanto a loro per partecipare alla conversazione. In quel momento, però, Manuel si è comportato in modo piuttosto bizzarro. Nello specifico, si è rivolto nei confronti del compagno d’avventura e gli ha detto di andare via. Pisu è rimasto piuttosto intervento, tuttavia, non sentendosi il benvenuto, ha deciso di andare via.

Il pubblico del GF Vip sbotta

Nicola, dunque, si è alzato, lasciando che Francesca e Manuel continuassero la loro conversazione privata, ma questo gesto non è affatto piaciuto al pubblico del GF Vip. In molti, infatti, si sono riversati sui social ed hanno cominciato ad inveire contro Borrtuzzo. Specie l’influencer Amedeo Venza ha deciso di condividere sui social il video in questione commentando quanto accaduto.

Amedeo ha detto di non capire assolutamente quale possa essere il motivo per cui Manuel abbia ritenuto opportuno agire in quel modo. Tra i due non sembra esserci stata nessuna discussione tale da spingere il giovane a comportarsi così. Venza, infatti, ha commentato dicendo che nell’ultimo periodo il nuotatore si sta comportando in modo piuttosto strano. Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì è probabile che si decida di toccare l’argomento e scopriremo come commenteranno il tutto i diretti interessati.