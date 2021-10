Sophie Codegoni fa confessioni sui rapporti intimi con l’ex Matteo, lui risponde: ecco cosa ha detto (VIDEO)

In questi giorni, nella casa del GF Vip, Sophie Codegoni ha fatto delle rivelazioni inerenti i rapporti intimi con l’ex fidanzato Matteo Ranieri. Nello specifico, la ragazza ha alluso al fatto che il suo ex fosse molto freddo sotto quel punto di vista.

Le frasi hanno creato molto sgomento, pertanto, è stato necessario un intervento da parte del diretto interessato. Scopriamo come ha commentato le recenti dichiarazioni della gieffina il diretto interessato.

Le parole di Sophie contro l’ex Matteo

Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo ex Matteo ed ha fatto delle confessioni piuttosto intime. In particolare, la ragazza ha detto che il giovane fosse piuttosto frigido dal punto di vista fisico. Quando tra i due si creava la situazione per avere dei rapporti fisici, infatti, lui si girava sempre dall’altra parte ignorando completamente l’ex tronista di Uomini e Donne. Sophie, inoltre, ha anche detto che il giovane l’avesse lasciata in un modo piuttosto brusco, dicendole di non trovarla attraente né fisicamente né mentalmente.

La concorrente ha deciso di parlare della questione in quanto non le va di passare per quella che ha “usato” il suo ex corteggiatore solo per uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi in modo pulito. Ad ogni modo, le frasi dette dalla donna hanno generato parecchio sgomento. Questo, quindi, ha spinto Matteo a decidere di intervenire sui social. Il giovane ha pubblicato delle Instagram Stories sulla questione.

Ranieri replica alla Codegoni

Matteo Ranieri ha deciso di replicare alle accuse mosse dalla sua ex Sophie Codegoni nella casa del GF Vip. In particolar modo, il giovane ha prima fatto un’espressione piuttosto basita, lasciando intendere il suo completo dissenso verso le dichiarazioni della donna. Successivamente, poi, ha deciso di pubblicare dei video un po’ più espliciti. Il ragazzo ha detto di non avere alcuna voglia di sollevare una polemica, per tale ragione non vuole entrare nel merito della questione.

Inoltre, vedere che molte persone lo appoggiano e fanno commenti sensati lo rassicura parecchio e lo spinge a convincersi del fatto che, in certi casi, non sia necessario dare nessuna spiegazione. Molti altri utenti del web, però, non hanno molto compreso il comportamento del giovane. Il fatto che non abbia smentito le parole di Sophie sta convincendo i telespettatori che, anche se i modi sono stati sbagliati, la ragazza potrebbe dire la verità.