Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta: lei dice di sì

Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta

Nonostante siamo nei primi di ottobre nello studio 6 del centro Elios di Roma sono scesi i primi petali rossi della stagione. Infatti, stando alle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si sono tenute nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, clamorosamente il tronista Matteo Fioravanti ha messo in atto una serie di colpi di scena. In primis ha eliminato le corteggiatrici Francesca e Valentina per poi scegliere Noemi Baratto.

Stando a quanto riportato dal noto blog Il Vicolo delle News, il ragazzo romano avrebbe addirittura pianto dopo l’esterna con la sua spasimante. Dunque, avrebbe deciso di fare la sua scelta in netto anticipo. Un ruolo in questa decisione lo ha avuto anche Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show di Maria De Filippi.

Il consiglio di Raffaella Mennoia al tronista romano

Sembra infatti, che il braccio destro di Maria De Filippi consigliato al tronista Matteo Fioravanti di seguire il suo cuore e fare questo passo importante nonostante abbia conosciuto Noemi solo qualche settimana fa.

Tra l’altro l’autrice di Uomini e Donne era presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Un consiglio che il ragazzo romano ha preso al volo, dato che ha scelto di vivere la sua relazione con Noemi lontano dalle telecamere e dai riflettori del dating show Mediaset.

Matteo e il colpo di fulmine con Noemi

Dunque, il giovane Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto al Trono classico di Uomini e Donne e la corteggiatrice gli ha immediatamente detto di sì al tronista romano. Infatti, stando agli spoiler che si trovano in rete la scelta del ragazzo non ha sorpreso più di tanto, dato che giorni prima il diretto interessato aveva parlato già di scintilla o colpo di fulmine scattata con Noemi.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Matteo aveva detto anche di essere rimasto particolarmente colpito dalla spasimante, di aver passato dei bei momenti con lei in esterna e di essere molto intrigato.